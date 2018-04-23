В Україні відбувся перший форум щодо захисту прав споживачів

20 квітня у Києві відбувся Всеукраїнський форум «Захищений Споживач – Конкурентоспроможний Бізнес – Європейський вибір України».

Організатор форуму - Міністерство економічного розвитку й торгівлі України при партнерстві FORBIZ, BRDO та за підтримки Української Ради Бізнесу.

Форум відкрив Степан Кубів – перший віце-прем’єр-міністр України, міністр економічного розвитку і торгівлі України. Він закликав зосередити увагу на вирішенні трьох важливих завдань: по-перше, забезпечити права споживача таким чином, щоб не постраждав сумлінний бізнес, по-друге, підвищити суспільну свідомість та роль споживачів у самозахисті своїх прав та інтересів, та, по-третє, оптимально врегулювати законодавство та адаптувати українську систему захисту прав споживача до європейської.

- Ми проводимо системний перегляд регуляторних актів, щоб сформувати ефективну регуляцію у ключових сферах та галузях. Лише за 2017 рік переглянули більш ніж 2000 актів, а до 2021 року плануємо переглянути ще близько 5000 регулювань. Це велика робота. Не тільки Уряд, чи центральна влада відповідальні за виконання цих завдань. Сучасний споживач повинен стати свідомим учасником трансформацій, - наголосив Степан Кубів.

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Клімпуш-Цинцадзе, вітаючи учасників форуму, зауважила, що не можна зволікати зі змінами, бо маємо відповідальність перед громадянами, які хочуть споживати безпечні та якісні продукти, та перед добросовісним бізнесом, який виробляє товари із позначкою "Зроблено в Україні”.

“Ми покладаємо надії на 2018 рік як на вирішальний у процесі реформування системи захисту прав споживачів в Україні згідно вимог ЄС», - сказала віце-премєр-міністр. На її думку, зобов'язання, взяті перед Євросоюзом щодо впровадження змін протягом трьох років після приєднання до Асоціації з ЄС, виконані не повністю. Шлях адаптації на сьогодні пройдено лише частково, а деякі сегменти недореформовані.

Без оптимізму оцінили стан із захистом прав споживачів в Україні й громадські активісти. Мораторій на перевірки бізнесу призвів до зміни балансу інтересів споживачів та бізнесу не на користь споживачів, ринок заполонила сфальшована, контрабандна, контрафактна продукція неналежної якості. Це змушує сумлінний бізнес покидати країну, бо він не може конкурувати в таких умовах.

- Забезпечення прав споживачів є політичним пріоритетом в країнах з розвиненою економікою, - наголосив Олег Цильвік, заступник голови правління Всеукраїнської громадської організації "Союз споживачів України". - Якщо в країнах ЄС кінцеві споживчі витрати від ВВП країни складають 57 %, то в Україні - 86%, що свідчить про те, що споживач - головний інвестор української економіки – знаходться в небезпеці. Сподіваюсь, що зможемо донести до наших можновладців цю проблему.

Партнери форуму, спеціалісти програми EU4 Business, FORBIZ вихід вбачають у розбудові системи саморегулювання в Україні.

- Ми підтримуємо уряд України, тісно співпрацюємо з Мінекономрозвитку, адже наша програма є саме тим європейським мотором, що сприяє розбудові малого та середнього бізнесу із врахуванням захисту прав споживача, - сказав Матіас Хальдер, керівник проекту FORBIZ. Партнери представили на форумі систему саморегулювання захисту прав споживачів в Україні, наголосивши, що в центрі системи - свідомий споживач та добросовісний бізнес, й це стане запорукою успіху її роботи.

Доброчесний бізнес був представлений на форумі низкою провідних профільних організацій. Вікторія Кулікова, менеджер комітету побутової електротехніки Європейської бізнес Асоціації наголосила на необхідності прийняття законопроекту № 6754 щодо підвищення відповідальності бізнесу за відсутність якісного споживчого інформування в е-комерц. А Олег Іваненко, директор Асоціації українських виробників, член Української Ради Бізнесу від імені 64 українських бізнес-асоціацій висловив підтримку законопроекту Міністерства фінансів України про кешбек для споживача фіскалізованих товарів. «Існуюча система реєстраторів розрахункових операцій (РРО) не забезпечує належного контролю: продавці не зацікавлені у фіскалізації, а механізм кешбека спонукатиме отримувати фіскальний чек покупця.Він, у разі виявлення фальшивого чеку, отримає не тільки товар, а й 100% його вартості за рахунок порушника законодавства».

«Бізнес-об'єднання більш швидко та якісно реагують на проблему захисту прав споживачів, встановлення стандартів і вимог до учасників системи саморегулювання», - відзначив Валерій Прокопець, заступник директора департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики Мінекономрозвитку України.

Під час форуму голова комітету захисту прав споживачів Громадської ради при Держпродспоживслужби Василь Дарков презентував нову модель системи захисту прав споживача в Україні. На його думку, вона має складатись з чотирьох елементів - правового захисту, державного захисту (наприклад, створення профільного комітету ВРУ із захисту прав споживачів та структури при адміністрації Президента України), ринкового захисту та громадського захисту. Крім того, на його думку, в Україні має бути створено єдиний представницький орган - Всеукраїнське об'єднання споживачів.

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