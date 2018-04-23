1+1 медіа та Smartsolutions Law Group разом боротимуться з інтернет-піратством в Україні

Група компаній «1+1 медіа» та адвокатське об’єднання Smartsolutions Law Group оголосили про партнерство в рамках розвитку послуг з захисту авторських і суміжних прав в інтернеті. Спільна робота фахівців 1+1 Digital та адвокатів правової групи дозволить розширити функціонал технологічно-правової системи SUDUM та запропонувати ринку комплексне рішення для захисту інтересів правовласників.

«На жаль, сьогодні в Україні рівень проблеми інтернет-піратства достатньо високий, тому тільки технологій буває недостатньо, щоб змусити піратів видалити контент. Зі свого боку адвокати не можуть цілодобово відстежувати контент у соцмережах та пошуковій видачі Google. Завдяки синергії технічної компетенції фахівців 1+1 Digital та досвіду адвокатів Smartsolutions ми зможемо ефективніше захищати права українських компаній в інтернеті та притягати правопорушників до юридичної відповідальності. Віримо, що співробітництво дасть ринку кейси про наслідки таких порушень і допоможе знизити показник піратства у країні», – зазначає Анна Ткаченко, директор діджитал-напрямку 1+1 медіа.

Згідно з підписаною угодою, Smartsolutions Law Group стане ексклюзивним юридичним партнером 1+1 медіа в рамках проекту SUDUM.

«Онлайн-піратство – це складна глобальна проблема, над якою б’ються у багатьох країнах. Україна поки що знаходиться на початку шляху, але вже зараз існують інструменти для ефективної боротьби – як технічні, так і правові. Наша компанія бореться з піратством не перший рік, і цей досвід дозволяє зробити однозначний висновок: спіймати та покарати пірата реально, – відзначив адвокат Олександр Папуця, партнер Smartsolutions Law Group. – Ключові гравці ринку налаштовані серйозно, і в цьому їх підтримує держава. Захист інтелектуальної власності – обов’язкова умова євроінтеграції України, а це означає, що компромісів у цій війні не буде, а методи будуть вдосконалюватись. Ми, як адвокати, докладемо всіх зусиль для того, щоб правові інструменти працювали безвідмовно».

У перспективі медіахолдинг та правова група планують захищати в інтернеті не тільки відеоконтент, а й інші об’єкти інтелектуальної власності. Клієнти двох компаній також зможуть вибрати між комплексним рішенням та окремими опціями: моніторинг та видалення нелегальних копій контенту або правова допомога адвокатів у захисті інтересів правовласників.

Нагадаємо, система SUDUM була створена для захисту контенту 1+1 медіа у 2016 році. Сервіс розпізнає та блокує нелегальні копії відеоконтенту на сайтах, популярних соцмережах та відеохостингах. За перший рік роботи рішення показало хороший результат: медіагрупа видалила понад 200 тис. піратських посилань та збільшила прибуток від реклами на власних ресурсах на 40%. У 2018 році 1+1 медіа почала продавати SUDUM, як сервіс з захисту інтересів правовласників відеоконтенту. За перші три місяці роботи клієнтами сервісу стали KINOMANIA, KINOLIFE Distribution, Must See Movie та Ukrainian Film Distribution.