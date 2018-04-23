1+1 медіа та Smartsolutions Law Group разом боротимуться з інтернет-піратством в Україні

14:31, 23 квітня 2018
Разное
70 0

Група компаній «1+1 медіа» та адвокатське об’єднання Smartsolutions Law Group оголосили про партнерство в рамках розвитку послуг з захисту авторських і суміжних прав в інтернеті. Спільна робота фахівців 1+1 Digital та адвокатів правової групи дозволить розширити функціонал технологічно-правової системи SUDUM та запропонувати ринку комплексне рішення для захисту інтересів правовласників.

«На жаль, сьогодні в Україні рівень проблеми інтернет-піратства достатньо високий, тому тільки технологій буває недостатньо, щоб змусити піратів видалити контент. Зі свого боку адвокати не можуть цілодобово відстежувати контент у соцмережах та пошуковій видачі Google. Завдяки синергії технічної компетенції фахівців 1+1 Digital та досвіду адвокатів Smartsolutions ми зможемо ефективніше захищати права українських компаній в інтернеті та притягати правопорушників до юридичної відповідальності. Віримо, що співробітництво дасть ринку кейси про наслідки таких порушень і допоможе знизити показник піратства у країні», – зазначає Анна Ткаченко, директор діджитал-напрямку 1+1 медіа.

Згідно з підписаною угодою, Smartsolutions Law Group стане ексклюзивним юридичним партнером 1+1 медіа в рамках проекту SUDUM.

«Онлайн-піратство – це складна глобальна проблема, над якою б’ються у багатьох країнах. Україна поки що знаходиться на початку шляху, але вже зараз існують інструменти  для ефективної боротьби – як технічні, так і правові. Наша компанія бореться з піратством не перший рік, і цей досвід дозволяє зробити однозначний висновок: спіймати та покарати пірата реально, – відзначив адвокат Олександр Папуця, партнер Smartsolutions Law Group. – Ключові гравці ринку налаштовані серйозно, і в цьому їх підтримує держава. Захист інтелектуальної власності – обов’язкова умова євроінтеграції України, а це означає, що компромісів у цій війні не буде, а методи будуть вдосконалюватись. Ми, як адвокати, докладемо всіх зусиль для того, щоб правові інструменти працювали безвідмовно».

У перспективі медіахолдинг та правова група планують захищати в інтернеті не тільки відеоконтент, а й інші об’єкти інтелектуальної власності. Клієнти двох компаній також зможуть вибрати між комплексним рішенням та окремими опціями: моніторинг та видалення нелегальних копій контенту або правова допомога адвокатів у захисті інтересів правовласників.

Нагадаємо, система SUDUM була створена для захисту контенту 1+1 медіа у 2016 році. Сервіс розпізнає та блокує нелегальні копії відеоконтенту на сайтах, популярних соцмережах та відеохостингах. За перший рік роботи рішення показало хороший результат: медіагрупа видалила понад 200 тис. піратських посилань та збільшила прибуток від реклами на власних ресурсах на 40%. У 2018 році 1+1 медіа почала продавати SUDUM, як сервіс з захисту інтересів правовласників відеоконтенту. За перші три місяці роботи клієнтами сервісу стали KINOMANIA, KINOLIFE Distribution, Must See Movie та Ukrainian Film Distribution.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter