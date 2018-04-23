Перші кроки в Піднебесну, або як організувати бізнес з Китаєм. 5 порад від компанії Topcargo

Сьогодні більшість українських представників малого та середнього бізнесу в пошуку постачальників все частіше звертають свій погляд у бік Китаю та інших азіатських країн, таких як Корея, Японія, Тайвань. Ціни на товари і електроніку там значно нижче, ніж на європейському ринку, а якість продукції за останні десятиліття значно зросла. До того ж саме Китай на сьогоднішній день є одним з головних лідерів світового технологічного прогресу і економіки, все частіше радуючи новинками комп'ютерної техніки, і сучасних гаджетів.

Про те, як почати бізнес з Китаєм ми поспілкувалися з генеральним директором компанії Topcargo Артемом Сун Чен Лі.

Артем, скажіть будь ласка, на що в першу чергу варто звертати увагу тим хто збирається починати бізнес з Китаєм?

Насамперед, потрібно знайти підходящих постачальників. І навіть якщо у вас вони вже є, буде корисно мати кілька альтернативних варіантів. При хорошому аналізі ринку завжди можна знайти виробників, у яких товар якісніше і дешевше, оскільки їх кількість в Китаї не десятки, а сотні і тисячі.

Підібрати хорошого постачальника можна використовуючи кілька шляхів: через інтернет, відвідуючи виставки, або використовуючи консалтингові компанії. Але тут, в першу чергу, потрібно відповісти для себе: скільки часу ви готові на це витратити, якою буде вартість товару, кількість, його якість і новизна. Якщо ви не пробували раніше шукати постачальника, то потрібно знати, що це займає досить багато часу. Якщо вас цікавлять в першу чергу оптові поставки товару – найбільш оптимальним майданчиком для пошуку постачальників є сервіс Alibaba. Якщо виробника немає на цьому майданчику, то це говорить про те, що він не в тренді, або має проблеми з документами.

Ви сказали, існують тисячі компаній постачальників. Як вибрати серед них найбільш оптимальний варіант?

Тут потрібно враховувати ряд факторів. Перший – це скільки років зареєстровано підприємство. Шукайте такі, що працюють хоча б 3-4 роки. Якщо підприємству менше року, то ми їх навіть не включаємо до звіту, оскільки існує багато ризиків. Якщо ви шукаєте фабрику – звертайте увагу на статутний фонд. Для нормальних фабрик він починається від 1 млн. юанів. Найефективнішим видом пошуку можна назвати відвідування виставок. Тут за кілька днів у вас буде велика кількість контактів постачальників того чи іншого товару, але, в той же час, цей метод і найдорожчий, оскільки коштує в середньому 3 тис. дол. на людину. Наша компанія Topcargo вже багато років співпрацює з Китаєм і однією з послуг, які ми надаємо клієнтам, є підбір вже перевірених і надійних постачальників.

Які моменти ви могли б виділити в роботі з китайськими компаніями?

Для китайців в першу чергу важливі гроші. Для них визнання і значимість не грають ролі. Вони орієнтовані на «тут і зараз». Перспектива довгострокових відносин і можливих інвестицій для них теж на другому місці. Вас можуть зрадити в будь-який час. Тому з китайськими партнерам потрібно проводити особисту зустріч. Коли спілкуєтесь на китайській мові - це дає певний бонус, і до вас вже ставляться з більшою повагою. При спілкуванні можна розповісти, про коло своїх знайомств, з ким працював, кого знаєш серед китайських властей – на них це добре діє. Коли ви розповідаєте про свої зв'язки – у китайців змінюється ставлення до вас і вони починають відноситься більш серйозно.

Щодо торгів, то з китайськими партнерами можна торгуватися завжди, але варто пам'ятати, що їх ринок – це висококонкурентне середовище і оптимальна різниця в ціні, коли немає шкоди якості, становить 5- 10% ринкової вартості на аналогічний товар. Якщо вам називають ціну на 30-40% відсотків нижчу – тут однозначно страждає якість. Чудес не буває і безкоштовний сир тільки в мишоловці, а жадібність – шлях до бідності. Був випадок, що клієнт доторгувався до великої знижки на сталь, але коли отримав товар, зверху були нормальні листи, а в середині – іржаві. По суті, йому відвантажили металобрухт. Принцип китайського бізнесу полягає в тому, що вони, на жаль, не націлені на довгострокові відносини, а більше на швидку вигоду. У них великі обороти і їм в цьому плані все одно.

Чи можна взагалі якось перестрахуватись від нечесних постачальників, і зменшити можливі ризики?

Найкращим варіантом буде укласти грамотний контракт. Обов'язково перевіряйте реєстраційні дані постачальника. Другий крок – це зробити перевірку при відвантаженні товару, або при виробництві. Ну і перед тим як укладати контракт, все ж таки варто поїхати на виробництво. Це три основні пункти. Вони дорогі, але в той же час зводять ризик до мінімуму.

Також є спеціальні сайти, які можна використовувати для перевірки підприємства, на яких надаються актуальні дані по їх бізнес-ліцензії. Єдиний мінус – більшість з них китайською, і лише деякі англійською.