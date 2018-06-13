У Києві відбудеться масштабний концерт класичної музики за участю всесвітньо відомих зірок

1 липня у центрі Києва відбудеться концерт симфонічної музики «Шляхи дружби» за участю видатного італійського диригента Рікардо Муті та американського актора Джона Малковича.

Подія відбудеться 1 липня о 21:00 на Софійській площі, а організатори планують зібрати просто неба понад 15 тисяч відвідувачів. Телеверсія концерту вже незабаром буде показана на каналі «1+1».

Ідея міжнародного проекту «Шляхи дружби», що несе високу миротворчу місію, вшановує пам’ять жертв найбільш трагічних подій сучасності, належить Маестро Ріккардо Муті, художньому керівнику і головному диригенту театру «Ла Скала».

«Ця ідея зародилася більш ніж двадцять років тому в Сараєво. Ми всі були приголомшені трагедією, яка там відбувалася. Ми хотіли щось передати від Равенни на знак братерства і усвідомили, що найкращий засіб – це музика: разом з понад сотнею музикантів ми перелетіли Адріатичне море на борту військових літаків, аби виступити в місті, яке досі продовжували бомбардувати. Це був початок подорожі, яка протягом наступних років приводила нас у неймовірні місця і яка дала нам змогу виступати з митцями різних культур і віросповідань. Це – щорічне паломництво, яке нагадує нам, що музика – це універсальна мова, яка нас всіх об’єднує», - коментує всесвітньо відомий диригент.

Ріккардо Муті від самого початку проекту диригував італійськими оркестрами та хорами, які щоразу виступали разом з музикантами тих міст, до яких подорожували: Бейрут, Єрусалим, Єреван та Стамбул, Нью-Йорк, Каїр, Дамаск, Найробі, Токіо, Тегеран. Цього ж разу в Україні, на Софійській площі італійських та українських митців просто неба об’єднають на одній сцені безсмертна музика Джузеппе Верді (від Stabat Mater до Te Deum і до «Набукко»), а також симфонічна поема «Портрет Лінкольна» Аарона Копленда, яку прикрасить Джон Малкович своїм виконанням у ролі читця-декламатора.

Україну на заході представлятиме, зокрема, одна з найкращих сучасних оперних співачок Людмила Монастирська (сопрано), солістка Національної опери України та запрошена солістка провідних театрів світу – «Ла Скала» (м. Мілан), «Метрополітен-Опера» (м. Нью-Йорк), «Ковент-Гарден» (м. Лондон), а також відомий український бас Сергій Магера та інші солісти Національної опери України. Загалом у спільному об’єднаному італійсько-українському симфонічному оркестрі та великому зведеному хорі буде задіяно понад 300 учасників.

Після події у Києві 3 липня цей самий концерт відбудеться в італійському місті Равенна, і цього разу українські митці приїдуть у гості до італійських колег, щоб виступити у залі Палацу Де Андре.

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