«Онлайн виставка харчової промисловості-2018» – інноваційний інструмент для розширення ринку і збільшення продажів

Харчова промисловість - складова агропромислового комплексу, яка є однією з провідних галузей промисловості України.

Сьогодні виробниками пропонується широкий асортимент високоякісної продукції як для внутрішнього ринку, так і для експорту в зарубіжні країни. Продукція українських виробників не тільки якісна, але і досить конкурентоспроможна на світовому ринку харчової промисловості. Однак основною проблемою залишається експорт продукції та пошук нових партнерів. Один з інструментів виходу на закордонні ринки - участь в міжнародних виставках. Але багато компаній не можуть дозволити собі участь в них через високу вартість та віддаленність місця проведення.

Міжнародний виставковий портал «ExpoUniverse» пропонує інноваційне та ефективне рішення цієї проблеми - участь в онлайн виставці. «ExpoUniverse» - це масштабна віртуальна платформа для проведення виставок, яка об'єднує в єдиному інформаційному просторі компанії і людей з різних країн. Участь в онлайн виставці - це суттєва економія коштів на поїздку, проживання, транспортування обладнання.

10-11 жовтня 2018 року на порталі «ExpoUniverse» (www.expo-universe.com) відбудеться «Онлайн виставка харчової промисловості 2018». Це перша в Україні онлайн виставка, де зустрінуться виробники продуктів, обладнання та упаковки, а також постачальники сировини та інгредієнтів, торгові мережі та дистриб'ютори. Учасникам буде надана унікальна можливість спілкування з представниками компаній, які приймають ключові рішення.

У виставці візьмуть участь компанії з України, Польщі, Угорщини, Словенії, Румунії, Болгарії, Чехії, Білорусі, Казахстану, Азербайджану та інших країн.

Основні напрямки виставки:

1. Кондитерська і хлібопекарська продукція

2. Бакалія, швидке харчування, снеки

3. Чай, кава, вода, напої безалкогольні

4. Виробниче та торгівельне обладнання

5. Сировина, інгредієнти, HoReCa

6. Маркетинг, реклама, упаковка

7. Дистриб'ютори, імпортери, торгові мережі, інтернет-магазини

8. Логістика, транспорт

9. Франчайзінг

Експоненти (учасники) мають можливість:

1. Створити і розмістити на виставці стенд компанії з необмеженим асортиментом товарів і послуг всього за кілька годин;

2. Протягом двох днів провести ефективні переговори з максимальною кількістю ключових представників компаній;

3. Розширити ринки збуту (експорту) на міжнародному рівні;

4. Оцінити конкурентоспроможність і ринковий потенціал своєї продукції;

5. Провести переговори з представниками компаній завдяки вбудованій відеозв'язку і текстового чату;

6. Продемонструвати продукцію та обладнання без витрат на транспортування;

7. Взяти участь у виставці більшій кількості профільних фахівців компанії;

8. Прийняти участь в широкомасштабної рекламної кампанії;

9. Отримати статистику відвідування стенду;

10. Зберегти всі контакти і листування в особистому кабінеті.

Для участі в онлайн виставці необхідно зареєструватися на Міжнародному виставковому порталі www.expo-universe.com, створити стенд своєї компанії і подати заявку на участь.

Участь в «Онлайн виставці харчової промисловості-2018» дозволить українським компаніям ефективно заявити про себе на міжнародному ринку!

Онлайн виставка - окупність з першої поставки!

З питань участі звертайтеся за тел. +38 067 000 16 03 або на пошту official@expo-universe.com.