Новим Генеральним директором «МЕТРО Кеш енд Кері Україна» призначено Олів’є Ланґле. Мартін Шумахер отримав наступне призначення на інший ринок в межах METRO AG

Київ, 26 червня 2018 року – Мартіна Шумахера призначено на посаду Директора по роботі з постачальниками та клієнтами METRO Cash & Carry Росія, з 1 липня 2018 року. Новим Генеральним директором «МЕТРО Кеш енд Кері Україна» стане Олів’є Ланґле після оформлення всіх офіційних документів та отримання дозволу на роботу згідно з вимогами українського законодавства.

У своїй новій ролі Мартін Шумахер переїде до Росії та підпорядковуватиметься Джері Калмісу, Генеральному директору «МЕТРО Кеш енд Кері Росія». У цій новоствореній функції Мартін отримуватиме професійну підтримку з боку Комерційного директора. Окрім того, Мартін візьме на себе відповідальність за маркетинг, управління цільовими групами клієнтів, ланцюги постачання, ціноутворення та забезпечення якості продукції.

Олів’є Ланґле має більш ніж 25-річний досвід у сфері багатоформатного рітейлу. Він розпочав свою кар'єру у компанії Carrefour Франція в якості керівника торгового відділу, де виріс до позиції Директора з продажів у Бельгії; у 2011 році він приєднався до команди REAL Туреччина на посаді Генерального директора. З 2014 року Олів'є обіймав посаду Голови правління та Генерального директора компанії Vindemia Group – дочірньої компанії Casino Group, що займається роздрібною торгівлею на островах Індійського океану. Олів‘є приєднується до команди METRO Україна з посади Генерального директора на стажуванні в рамках METRO AG.

Олів'є має ступінь з міжнародного бізнесу та міжнародних відносин Університету Enseignement Supérieur de Jemeppe (Льєж, Бельгія).

«МЕТРО Кеш енд Кері Україна» вийшла на український ринок у 2003 році. Наразі компанія управляє 23-ма класичними центрами оптової торгівлі METRO Cash & Carry у Києві, Дніпрі, Одесі, Харкові, Львові, Кривому Розі, Полтаві, Вінниці, Запоріжжі, Чернівцях, Миколаєві, Рівному, Івано-Франківську, Маріуполі та Житомирі; та двома магазинами оптової торгівлі «Бери-Вези» у Тернополі та Луцьку. За понад 14 років діяльності в Україні METRO Cash & Carry інвестувала в національну економіку понад 550 млн. євро. Обсяг продажів компанії «МЕТРО Кеш енд Кері Україна» за 2016/2017 фінансовий рік (жовтень 2016 р. – вересень 2017р.) склав 491 млн. євро. «МЕТРО Кеш енд Кері Україна» входить до складу METRO AG. Більше інформації: www.metro.ua

METRO AG – провідна міжнародна компанія, що спеціалізується на оптовій торгівлі у сфері продуктового рітейлу. Компанія представлена у 35 країнах, з головним офісом у м. Дюссельдорф, Німеччина. Налічуючи понад 150 000 співробітників у світі, компанія досягла обсягу продажів у понад 37 млрд. євро у 2016/2017 фінансовому році (жовтень 2016 р. – вересень 2017р.) Компанія пропонує індивідуальні рішення для задоволення локальних та міжнародних потреб своїх оптових та роздрібних клієнтів. У своїй діяльності METRO впроваджує новітні стандарти обслуговування клієнтів, цифрові інновації та ефективну бізнес-модель, розвиваючи торговельні підрозділи METRO/MAKRO Cash & Carry та Real, а також напрямок доставки та діджитал-проекти. Більше інформації: www.metroag.de.​