Червневий новий стиль «Фокстроту»: 3 відкриття и 1 рестайлінг

В Києві, Дніпрі, Львові та Сєвєродонецьку відбулися відкриття магазинів у рамках запланованого на 2018 рік рестайлінгу мережі.

У першій половині червня один з найбільших українських ритейлерів з продажу електроніки «Фокстрот» відкрив три нових магазина в містах-мільйонниках - Києві, Дніпрі та Львові, реалізуючи маркетингову стратегію «Вперед за бездоганністю».

8 червня у Дніпрі новий «Фокстрот» торговою площею 415 кв. м. запрацював по вул. Князя Володимира Великого, 1А. На вході усіх гостей люб’язно зустрічав гвардієць у красивій парадній формі. А у якості музичного супроводу виступив оркестр барабанщиць. Крім того, під час відкриття на відвідувачів магазину чекав приємний сюрприз: серед покупців розігрувалися одразу дві пральні машини Zanussi.

15 червня у Львові відкрився новий «Фокстрот» торговою площею 1115 кв. м. у триповерховому ТЦ Форум - найбільшому торговому центрі Львова загальною площею 70 000 кв. м. з кінотеатром, зонами відпочинку та підземним паркінгом на 600 місць. Магазин «Фокстрот» розмістився в зоні головного атріуму на другому поверсі і став якірним оператором ТРЦ.

«Мережа «Фокстрот» дозволяє ще більше диверсифікувати наші пропозиції для клієнтів Forum Lviv у сегменті товарів електроніки. Що стосується наших покупців - то вони дуже вимогливі і потребують високих стандартів якості, послуг та пропозицій. Тим самим бренд «Фокстрот» є прекрасним доповненням до нашого портфелю брендів ТРЦ», - коментує Марина Нестеренко, директор ТРЦ Forum Lviv.

На святі відкриття «Фокстроту» мешканці Львову також мали чудову нагоду взяти участь у розіграші пральних машин від торгової марки Zanussi, а любителі спорту тренували свої навички у розвагах з міні-гольфу.

А 23 червня кияни оцінили переваги нового дизайну і маркетингової концепції на відкритті «Фокстроту» в ТЦ Піраміда по вул. Мишуги, 4. На 579 кв м торгових площ покупцям надали ще більше можливостей для того, щоб зробити потрібну покупку під слоганом «Вперед за бездоганністю».

28 червня оновлений «Фокстрот», що розташувався на 587 м. кв., відкрив свої двері жителям Сєвєродонецька на пр. Гвардiйському, 38.

«Нові магазини не тільки оснащені ергономічним обладнанням, мають правильне зонування, збудовані з урахуванням user flow і user experience, вони ще й отримали своє «обличчя» - унікальне і неповторне, - розповідає СМО «Фокстрот» Олексій Філановський. - Частина оновлених магазинів асоціюється з Лондоном, з його консерватизмом і впізнаваними телефонними будками. Частина - з Шотландією, тартаном, волинками. Частина відсилають в асоціаціях до Уельсу - з драконами і унікальними орнаментами».

- Кожне свято відкриття магазинів у новому стилі готується колективом ретельно і з любов'ю, адже виконує головне завдання - побудувати добрі стосунки з нашими покупцями, запросити їх до шопінгу і виправдати очікування, зробивши покупку радісною, - прокоментував червневі відкриття В'ячеслав Поврознiк, виконавчий директор мережі «Фокстрот». - У липні ми готуємо покупців ще трьох магазинів до знайомства з новим стилем під брендом «Фокстрот».

Традиційно урочисті відкриття «Фокстрот» відбуваються за підтримки надійного партнера - івент-агентства Lioncom.

Довідкова інформація: мережа «Фокстрот» станом на червень 2018 налічує 158 супермаркетів в 90 містах України торгівельною площею 151 тис. кв. м. «Фокстрот» є абсолютним лідером в категорії магазинів побутової техніки за рівнем впізнаваності бренду, відвідування і покупок (81,2% за даними TNS Ukraine, MMI 2018/1. ЦА: Все 20-55 дох.ср. +). Кількість учасників програми лояльності «Фокс клуб» на грудень - 2017 досягла 7 млн ​​осіб. Бренд «Фокстрот» розвивається в форматі омніканальності, поєднуючи онлайн і офлайн торгівлю.