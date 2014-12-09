У Київському апеляційному господарському суді буде розглянута апеляційна скарга ТОВ «Голден Деррік»

10 грудня 2014 року об 11:30 год. у Київському апеляційному господарському суді (адреса: зала 8, вул. Шолуденка, 1, м. Київ, 04116, Судді Смірнова Л.В. (головуюча), Кропивна Л.В., Чорна Л.В.) буде розглянута апеляційна скарга ТОВ «Голден Деррік» (пов’язують з особою Едуарда Ставицького, Юрія Іванющенка та Миколи Присяжнюка) про скасування прийнятого на користь НАК «Надра України» (держава) судового рішення у справі № 910/18448/14 за позовом НАК «Надра України» до ТОВ «Голден Деррік» про розірвання договору купівлі-продажу № 136/13 від 30.04.2013 р.

Під час засідання заплановано пікет працівників робочих профсоюзів НАК “Надра України” перед будівлєю Київського апеляційного господарського суду.

Акредітація:

Андрій Буркеня 044581-7071, 063-342-2026

Історія конфлікту:

Відчуження ТОВ «Голден Деррік» частки у cпільному майні на Сахалінському родовищі (Харківська обл.) призвело до втрати державою, в особі НАК «Надра України», контролю за видобуванням газу на Сахалінському родовищі та одержання прибутків. ТОВ «Голден Деррік» пов'язують з особами колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького, Юрія Іванющенко та Міколи Присяжнюка наближеними до «сім'ї» Януковича.

10.11.2014 р. Генеральною прокуратурою Україниповідомлено про підозру колишнім посадовим особам НАК «Надра України» у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 363 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем) (підписання у 2012-2013 р.р. договорів купівлі-продажу часток у спільній діяльності, в тому числі, й підписання договору купівлі-продажу № 136/13 від 30.04.2013 р. частки у праві спільної часткової власності (спільному майні учасників) за Договором № 122 від 26.12.2003 р. про спільну діяльність на Сахалінському родовищі).