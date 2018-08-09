ТОП 3 фактори при виборі санаторію Закарпаття
Закарпаття - це дивовижний і неповторний край, який знаходиться на території Західної України. Густі, зелені ліси, унікальна, незаймана людиною природа, величні й могутні гори, дзвінкі, кристально-чисті річки і джерела - все це можна зустріти саме тут. Тому щороку тисячі туристів мріють провести тут, наодинці з природою, свій відпочинок. Чисте гірське повітря, приємні кліматичні умови, мінеральні та термальні джерела - тільки сприяють цій тенденції.
Санаторії Закарпаття готові приймати туристів в будь-який зручний для них час. Тим більше що тут створені всі умови для цього. Але як вибрати найбільш підходящий санаторно-курортний комплекс і на що звернути увагу в першу чергу? Спробуємо в цьому розібратися відштовхуючись від відгуків та таких факторів:
Фактор 1: Оздоровча і відновлювальна програма
Ні для кого не стане секретом той факт, що оздоровча програма відпочиваючих складається лікарями в індивідуальному порядку. Саме тому вибираючи санаторний комплекс, в першу чергу, зосередьтеся на захворюваннях, які там лікують. Кожен окремо взятий санаторій, який знаходиться в цьому регіоні, будує лікувальну програму відповідно до різновидом мінеральних і термальних вод, що застосовуються в процесі різних процедур.
Залежно від спеціалізації, санаторно-курортні комплекси складають програми, які допоможуть вам справитися з:
- захворюваннями серцево-судинної системи;
- знервований, стресами, депресіями;
- післяопераційними захворюваннями;
- хворобами центральної периферичної системи:
- проблемами з обмінному речовин;
- захворюваннями органів дихання;
- хворобами пов'язаними з порушеннями функціональності кісток;
- урологічними і гінекологічними проблемами.
В процесі відновлювальних процедур можуть використовуватися різні методи, наприклад, інгаляції, ЛФК, фітотерапія, купання в чанах і басейнах, грязьові ванни і т.д.
Фактор 2: Умови проживання та розважальна програма
Умови проживання - важливий фактор у виборі санаторно-курортного комплексу. Кращі санаторії Закарпаття пропонують своїм клієнтам просторі і комфортабельні номери, з такими зручностями як:
- холодильник;
- фен;
- телевізор;
- інтернет;
- санвузли (в номері або в коридорі);
- халати, тапочки, рушники;
- косметичні засоби особистої гігієни.
Але все ж, крім умов проживання, варто також задуматися про власне дозвілля. Віддавайте перевагу тим закладам, які готові запропонувати:
- захоплюючі екскурсії та походи;
- розважальні заходи;
- бальнеологічні процедури з використанням унікальних місцевих мінеральних вод;
- участь в ярмарках, фестивалях тощо.
Фактор 3: Ціни на путівки в санаторії Закарпаття
Санаторії Закарпаття з термальними джерелами користуються великою популярністю в наш час. Вартість лікування і оздоровлення тут прямо залежить від декількох факторів:
- Харчування. Залежно від санаторно-курортного комплексу воно може бути двох-, трьох- або чотирьох разове. У більшості випадків, меню тут дієтичне, шведський стіл, але деякі організації готові також запропонувати відпочиваючим смачні страви європейської кухні;
- Умови проживання, якщо вибрати двох- або тримісний номер стандартного класу, ціна буде значно нижче;
- Діагностика. В першу чергу на що варто звернути увагу, це входить у вартість путівки складання лікарем індивідуальної програми оздоровлення. Як показує практика в вартість путівки потрібно включити аналіз крові, калу і сечі;
- Лікування. Ціноутворення безпосередньо залежить від того, які методи лікування і в якій кількості передбачається санаторії.
Якщо Ви не знаєте де можна оздоровитися і набратися сил на наступний рік, тоді рекомендуємо Вам санаторії Закарпаття. Тільки тут ви зможете відновити власні сили, подолати депресію, впоратися з багатьма захворюваннями, отримати заряд бадьорості та енергії, а менеджера сервісу «Санаторії Карпат» з радістю допоможуть Вам у цьому.