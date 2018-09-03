Прес-конференція: підпал книгарні як помста за публічність, викриття рейдерських схем та облич

Місце проведення заходу: книгарня "Літературний салон", м. Київ, вул. Будівельників, 4. Початок - 4 вересня 2018 року о 12:00.

В минулу середу, 29 серпня, в районі 19:50 бандитське угрупування коллекторів-рейдерів напало на продавця київської книгарні "Літературний салон", по-звірячому його побили та, за використанням легко займистих матеріалів, здійснили підпал приміщення. Книгарня, розташована на 1 поверсі житлового будинку, палала продовж 40 хвилин, що поставило під загрозу життя мешканців будинку та продавця. Нащастя пожежникам вдалося загасити полум'я та врятувати будинок. Але приміщення книгарні, при цьому сильно постраждало.

Власниця "Літературного салону", книжковий продюсер та видавець Олена Лазуткіна стверджує, що вона знає, хто були організаторами: “ Підпал був відповіддю рейдерів-колекторів на низку публікацій з приводу їх незаконних дій.”.

Конфлікт навколо іншого приміщення Лазуткіної продовжується вже майже рік. Останній місяць бандити неодноразово погрожували Олені Лазуткіній, її близьким та вимагали припинення її публічної активності.

На пресс-конференції ми представимо докази:

- бездіяльності силових структур в прийнайні 4 районах міста Києва;

- що, рейдерство саме группи під керівництвом Шнейдера Мийхало має постійний характер вже більш ніж 3 роки через десятки афільованих компаній;

- спонсорські зв'язки угрупування;

-та інше.

Звертаємось до журналістів, справжніх професіоналів, які не боятися висвітлювати правду та зможуть чесно висвітлити ситуацію та провестинезалежне розслідування. Ми розраховуємо тільки на вас, адже впевнені, що бандити вже намагаються домовитися зі слідчими органами про закриття проваджень.

Увага! Зважаючи на провокації з боку колекторів-рейдерів, дзвінки із погрозами та напади, акредитація для участі у прес-конференції обов'язкова.