Час проведення заходу: 09 жовтня 2018 року, 10:00 - 20:00

Місце проведення заходу: Hilton Київ, бул.Тараса Шевченка, 30

Вперше в Україні відбудеться унікальний інноваційний полігон по впровадженню Building Information Modeling (BIM) - BIMEX 2018. Захід збере фахівців всіх рівнів компаній і об'єднає найважливіші галузі економіки України.

Полігон BIMEX, зібраний по BIM-методології, пройде в форматі інтерактивної участі на всіх рівнях. Подія структурована для чотирьох принципово різних підрозділів компанії таким чином, щоб розкрити всі особливості впровадження BIM:

- CEO - Chief Executive Officer - інвестиційна привабливість

- CFO - Chief Financial Officer - точність розрахунку, економія коштів, аналітика, реальна вартість, планування

- COO - Chief Operating Officer, Project Manager - узгодженість, контроль, відповідальність, цілісність

-CTO - Chief Technical Officer, Engineer, Architector - взаємодія, швидкість реагування, мінімізація помилок

На BIMEX-2018 спікери представлять кейси українських реалізованих проектів в BIM. Експерти прокоментують і дадуть рекомендації гостям за представленими презентацій. Слідкуйте за анонсами!

СПІКЕРИ BIMEX Innovation Polygon:

- Олександр Щербатюк, заступник Генерального директора, керівник проектного бюро ДП "Вуглесінтезгаз України" групи "НАФТОГАЗ"

- Олена Шуляк, керівник напряму «Будівництво» Офісу Ефективного Регулювання BRDO

- В’ячеслав Колесник, виконавчий директор Українського Центру Сталевого Будівництва (УЦСБ)

- Олександр Терещенко, генеральний директор UBCP, власник і засновник в NORA

- Олексій Лебедєв, директор з капітального будівництва та інвестицій "Запоріжсталь"

- Представники інвестиційних та аудиторських компаній,

- Ігорь Юрасов, BIM Менеджер, компанія Archimatika,

- Павло Курят, архітектор, девелоперська компанія повного циклу «Фундамент»,

- Антон Степанов, Мазіар Міан, компанія AVG Group,

- Юлія Двораковська, керуючий партнер CBMForum,

- Представники інжинірингових і архітектурних компаній,

- Іван Козловський, керівник відділу інформаційного проектування, компанія "Системний інноваційний сервіс",

- Петро Дмитренко, інженер, компанія "Системний інноваційний сервіс",

- Представники розробників програмного забезпечення.

ДО УЧАСТІ ЗАПРОШЕНО ПРЕДСТАВНИКИ КЛЮЧОВИХ ГАЛУЗЕЙ:

- промислових підприємств

- інфраструктурної галузі

- архітектурних бюро

- підрядних компаній і організацій

- девелоперських компаній

- органів державної адміністрації

- інвестиційних компаній

- розробники програмного забезпечення та ін.

ЗА ПІДТРИМКИ:

Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства.

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України

ПІДТРИМКА:

Експертний партнер: Офіс ефективного регулювання (Better Regulation Delivery Office)

Галузевий партнер: Український центр сталевого будівництва

Партнер: Асоціація «Об'єднання Фінансових Установ» (AFI)

Партнер: RED Community

Регіональний Медіа-Партнер: «КиевВласть»

ВЗЯТИ УЧАСТЬ В BIMEX 2018 http://bimexpo.org/contacts.html

Акредитація преси: innovation@bimexpo.org

+380 63 126 40 10