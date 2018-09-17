BIMEX Innovation Polygon
Час проведення заходу: 09 жовтня 2018 року, 10:00 - 20:00
Місце проведення заходу: Hilton Київ, бул.Тараса Шевченка, 30
Вперше в Україні відбудеться унікальний інноваційний полігон по впровадженню Building Information Modeling (BIM) - BIMEX 2018. Захід збере фахівців всіх рівнів компаній і об'єднає найважливіші галузі економіки України.
Полігон BIMEX, зібраний по BIM-методології, пройде в форматі інтерактивної участі на всіх рівнях. Подія структурована для чотирьох принципово різних підрозділів компанії таким чином, щоб розкрити всі особливості впровадження BIM:
- CEO - Chief Executive Officer - інвестиційна привабливість
- CFO - Chief Financial Officer - точність розрахунку, економія коштів, аналітика, реальна вартість, планування
- COO - Chief Operating Officer, Project Manager - узгодженість, контроль, відповідальність, цілісність
-CTO - Chief Technical Officer, Engineer, Architector - взаємодія, швидкість реагування, мінімізація помилок
На BIMEX-2018 спікери представлять кейси українських реалізованих проектів в BIM. Експерти прокоментують і дадуть рекомендації гостям за представленими презентацій. Слідкуйте за анонсами!
СПІКЕРИ BIMEX Innovation Polygon:
- Олександр Щербатюк, заступник Генерального директора, керівник проектного бюро ДП "Вуглесінтезгаз України" групи "НАФТОГАЗ"
- Олена Шуляк, керівник напряму «Будівництво» Офісу Ефективного Регулювання BRDO
- В’ячеслав Колесник, виконавчий директор Українського Центру Сталевого Будівництва (УЦСБ)
- Олександр Терещенко, генеральний директор UBCP, власник і засновник в NORA
- Олексій Лебедєв, директор з капітального будівництва та інвестицій "Запоріжсталь"
- Представники інвестиційних та аудиторських компаній,
- Ігорь Юрасов, BIM Менеджер, компанія Archimatika,
- Павло Курят, архітектор, девелоперська компанія повного циклу «Фундамент»,
- Антон Степанов, Мазіар Міан, компанія AVG Group,
- Юлія Двораковська, керуючий партнер CBMForum,
- Представники інжинірингових і архітектурних компаній,
- Іван Козловський, керівник відділу інформаційного проектування, компанія "Системний інноваційний сервіс",
- Петро Дмитренко, інженер, компанія "Системний інноваційний сервіс",
- Представники розробників програмного забезпечення.
ДО УЧАСТІ ЗАПРОШЕНО ПРЕДСТАВНИКИ КЛЮЧОВИХ ГАЛУЗЕЙ:
- промислових підприємств
- інфраструктурної галузі
- архітектурних бюро
- підрядних компаній і організацій
- девелоперських компаній
- органів державної адміністрації
- інвестиційних компаній
- розробники програмного забезпечення та ін.
ЗА ПІДТРИМКИ:
Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства.
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України
ПІДТРИМКА:
Експертний партнер: Офіс ефективного регулювання (Better Regulation Delivery Office)
Галузевий партнер: Український центр сталевого будівництва
Партнер: Асоціація «Об'єднання Фінансових Установ» (AFI)
Партнер: RED Community
Регіональний Медіа-Партнер: «КиевВласть»
ВЗЯТИ УЧАСТЬ В BIMEX 2018 http://bimexpo.org/contacts.html
Акредитація преси: innovation@bimexpo.org
+380 63 126 40 10