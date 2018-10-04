«Онлайн виставка харчової промисловості 2018» - інноваційний інструмент для розширення ринку і збільшення продажів

Вже скоро! 10-11 жовтня 2018 року на порталі «ExpoUniverse» (www.expo-universe.com) відбудеться «Онлайн виставка харчової промисловості 2018». Встигніть відвідати і дізнатися найактуальніші пропозиції, провести переговори з виробниками кондитерської та хлібопекарської продукції, бакалії, води, чаю, кави, молочної продукції; з виробниками сировини та обладнання, а також з представниками дистриб'юторів і торгових мереж. Учасникам буде надана унікальна можливість спілкування з представниками компаній, які беруть ключові рішення.

У виставці приймають участь компанії з України, Угорщини, Словенії, Румунії, Болгарії, Чехії, Білорусі, Молдові, Вірменії, Казахстану, Азербайджану та інших країн.

Виставка проводиться за підтримки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Асоціацій: «Укркондпром», «Пакувальники», «Рітейлери України».

ТОП-учасники виставки:

Національна мережа супермаркетів «АТБ», ТМ «Сто пудів», ПКГ «Лісова казка», «Конд-клас», ТМ «Sweet Arte», ТОВ «Промсервіспак», ПАТ «Барський машзавод», ТМ «Ласочка», ТОВ «Суперлакомка», ТМ «Lekorna», ВАТ «Поліміз», ТД «Золота миля», ТМ «Pekar-konditer», ТМ «ТЕРРА», ТМ «ІЧНЯ», «Фабрика бакалійних продуктів», ВАТ «Лідапіщеконцентрати», Український клуб експортерів, ЗАТ «Угорський Національний Торговий Дім», ТОВ «Самшит ЛТД», ТМ «Роса», «WOG», «Світс - 7» і багато інших.

Основні напрямки виставки:

1. Кондитерська і хлібопекарська продукція

2. Бакалія, швидке харчування, снеки

3. Чай, кава, вода, напої безалкогольні

4. Обладнання для бізнесу

5. Сировина, інгредієнти, HoReCa

6. Маркетинг, реклама, упаковка

7. Дистриб'ютори, імпортери, торгові мережі, інтернет-магазини

8. Логістика, транспорт

9. Молочна продукція

Експоненти (учасники) мають можливість:

1. Створити і розмістити на виставці стенд компанії з необмеженим асортиментом товарів і послуг всього за кілька годин;

2. Протягом двох днів провести ефективні переговори з максимальною кількістю ключових представників компаній;

3. Розширити ринки збуту (експорту) на міжнародному рівні;

4. Оцінити конкурентоспроможність і ринковий потенціал своєї продукції;

5. Провести переговори з представниками компаній завдяки вбудованому відеозв'язку і текстовому чату;

6. Продемонструвати продукцію та обладнання без витрат на транспортування;

7. Взяти участь у виставці більшій кількості профільних фахівців компанії;

8. Прийняти участь в широкомасштабній рекламній кампанії;

9. Отримати статистику відвідування стенду;

10. Зберегти всі контакти і листування в особистому кабінеті.

Для участі в онлайн виставці необхідно зареєструватися на Міжнародному виставковому порталі www.expo-universe.com, створити стенд своєї компанії і подати заявку на участь. Більш детальну інформацію Ви можете отримати на сторінці виставки: https://expo-universe.com/ exhibition-entrance / 49 /

Участь в «Онлайн виставці харчової промисловості 2018» дозволить компаніям-учасникам ефективно заявити про себе на міжнародному ринку!

ОНЛАЙН ВИСТАВКА - ОКУПНІСТЬ З ПЕРШОЇ ПОСТАВКИ!

Відвідування виставки – безкоштовно!

З питань участі просимо звертатися за тел. +38 067 000 16 03

або на пошту official@expo-universe.com.