Мультфільм "Фокстроту" – на сімейному фестивалі з безпеки від ДСНС України

У "Сімейний день надзвичайних ситуацій” тисячі людей отримали життєво необхідну інформацію та неоціненні знання і навички, які допоможуть зберегти найцінніше — людське життя.

6 жовтня у столичному мальовничому парку “Перемога” відбулося масштабне свято безпеки для всієї родини - “Сімейний день надзвичайних ситуацій”. Участь у фестивалі взяли персонажі мультсеріалу "Фокс і Трот поспішають на допомогу", знятого у рамках соціального проекту ГК «Фокстрот» за підтримки ДСНС України. Захід організований Державною службою України з надзвичайних ситуацій та Німецькою федеральною компанією GIZ.

У "Сімейний день надзвичайних ситуацій” тисячі людей отримали від організаторів життєво необхідну інформацію та неоціненні знання і навички, які допоможуть зберегти найцінніше — людське життя. Традиційно, упродовж дня на гостей заходу чекало безліч сюрпризів та незабутніх емоцій. Програма свята включала показові виступи кінологів, піротехніків та фахівців медицини катастроф, працювала виставка пожежно-рятувальної техніки і обладнання, відбувся святковий концерт. Також маленькі гості свята отримали паспорт Майбутнього рятувальника та тематичні подарунки.

На локації навчально-методичного центру ДСНС освітню допомогу партнерам надавала лисичка Фокс з мультсеріалу "Фокс і Трот поспішають на допомогу», демонструючи мультик учасникам квеста. Діти та їхні батьки отримували бали за відповіді на питання вікторини, змагаючись у квесті на здобуття звання "Майбутній рятувальник ".

Відповідаючи на запитання лисички щодо правил безпеки, діти отримували не лише бали для квесту, а й розклади уроків та фрізбі з персонажами мультсеріалу. А деякі школярі упізнавали мультсеріал та його персонажів, адже за час його ротаціїї в інтернеті чотирьох серій мультфільму, їх переглянули близько 700 тисяч користувачів youtube, а кількість Уроків безпеки у школах України із демонстарцією мультсеріалу наближається до тисячі.

- У листопаді цього року, відзначаючи 10-річчя соціального проекту "Школа безпеки", ми спільно із партнерами з ДСНС України готуємо Міжнародний Урок безпеки із одночасним переглядом мультфільму у всіх областях України та Кракові (Польща), - розповіла прес-секретар ГК "ФОКСТРОТ" Алевтина Белецька. - Ми переклали найпопулярнішу серію "Пожежа" англійською мовою для розширення аудиторії мультсеріалу, а наші партнери - студія "Арт-Відео" зробили переклад серії польською мовою на прохання української громади в Кракові. У новому навчальному році очікуємо нових юних глядачів історії про Фокса, Трота та безпеку у побуті.

Довідка: з 2003 року ГК «ФОКСТРОТ» підтримує ініціативи державних органів влади у навчально-виховній роботі зі школярами щодо профілактики травматизму дітей у невиробничій сфері, а з 2008 року ГКФ під девізом «Комфортно там, де безпечно!» реалізує соціальний проект «Школа безпеки». За сприяння фахівців ДСНС України було створено навчальний мультсеріал «Фокс і Трот поспішають на допомогу», рекомендований для роботи з молодшими школярами Міністерством освіти та науки України. У інтернеті мультсеріал «Фокс і Трот поспішають на допомогу» переглянули близько 700 тис. глядачів. За мотивами найпопулярнішої за кількістю переглядів четвертої серії мультфільму «Пожежа» була розроблена листівка «При пожежі дій правильно!» та розклад уроків.

Більше 30 тисяч дисків з мультфільмом та повчальних листівок було передано в школи та дитячі садки країни для навчання дітей правилам безпеки. Проект «Школа безпеки» було названо найбільш упізнаваним серед споживачів в ритейлі (за результатами опитування InMind), він став переможцем 7-го Національного фестивалю соціальної реклами у своїй номінації. Детальніше про соціальний проект «Школа безпеки».