17 грудня інвестори банку “Аркада” вийдуть на мітинг під будівлі представництв міжнародних організацій (МВФ, ООН) та дипломатичну установу США в Україні і знову перекриють Хрещатик.

“Травень, червень…. і вже середина грудня. Всі ці місяці ми просимо, благаємо, вимагаємо звернути увагу на 11 тисяч сімей інвесторів банку “Аркада”. Будівництво трьох ЖК - «Еврика», «Патріотика», «Патріотика на озерах» зупинилось два роки тому. 26 серпня цього року НБУ визнав банк «Аркада» неплатоспроможним і запустив процес ліквідації.

За розпорядженням Віталія Кличка, ПрАТ «ХК «Київміськбуд» провів аудит трьох комплексів «Аркади». За його результатами нам обіцяли до 08.12.2020 запропонувати схему добудови наших будинків, знайти нового забудовника. Обіцянка мера міста Києва Кличка В.В. досі не виконана, не оголошено нового забудовника та алгоритм добудови.

Ми просимо киян з розумінням поставитись до наших дій і перепрошуємо за тимчасові незручності.

В цей раз ми вимушені вдатися до безпрецедентного кроку – ми йдемо просити про допомогу Міжнародну спільноту.

Основні вимоги інвесторів:

● Публічне оголошення результатів аудиту, оголошення нового Забудовника, джерел фінансування будівництва.

● Компенсація з бюджету міста Києва витрат Фондів фінансування будівництва «Аркади» на соціальну інфраструктуру в розмірі 1.4 млрд. грн.

● Передача земельної ділянки 176 Га на Осокорках-Центральних новому забудовнику. Зобов’язати нового забудовника використовувати прибуток з проекту забудови цієї земельної ділянки для фінансування будівництва всіх ЖК та надати гарантії завершення будівництва трьох ЖК без доплат з боку інвесторів.

План мітингу, що відбуватиметься 17 грудня 2020 року:

09:30 - 10:15 початок мітингу біля представництва Міжнародного Валютного Фонду на вул. Кловський узвіз, 5.

10:30 - 11:15 - мітинг під ООН на вулиці Кловський узвіз, 1.

11:40 - 12:40 - мітинг під ОП на вул. Банкова, 11.

13:00 - 18:00 - ПОВНЕ ПЕРЕКРИТТЯ Хрещатика, звернення до мера міста Києва Віталія Володимировича Кличка.

План автомітингу:

09:00 - збір групи АвтоМітинг на вул. Авiаконструктора Iгоря Сiкорського, 4,

біля посольства США в Україні.

09:30 - 10:30 – звернення до працівників посольства.

10:30 - 11:00 рух колони АвтоМітингу від посольства США до КМДА.

11:00 - паркування авто біля КМДА та приєднання до МЕГА-мітингу.

Цілі мітингу:

- Спонукати представництва міжнародних організацій та дипломатичної установи США в Києві в межах повноважень на міжнародному рівні вплинути на неправомірні дії в Україні в сфері інвестицій в будівництво.

- Спонукати вище керівництво держави, Президента України Володимира Олександровича Зеленського, вжити всіх необхідних та дієвих заходів для відновлення та завершення будівництва будинків всіх ЖК без доплат з боку інвесторів.

- Спонукати мера міста Києва Віталія Володимировича Кличка та КМДА вжити необхідних дій для відновлення будівництва всіх ЖК.

Довідково:безстрокова акція протесту об'єднання інвесторів банку “Аркада” триває більше 200 днів. Багатотисячними маршами мітингувальники приходять кожні два тижні під КМДА та Офіс Президента з вимогою відновити будівництво 39 будинків.Інвестори живуть в наметах під будівлею КМДА. Таким чином мешканці наметових містечок щодня нагадують про свої недобудовані квартири посадовцям КМДА.

Ресурси: https://www.facebook.com/ArkadaNedobudovi

Канал Об'єднання інвесторів банку Аркада

Фото, відео з наметового містечка та попередніх акцій

https://investors.in.ua/photo-video/

Інформаційна довідка: https://investors.in.ua/information-reference-2/

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Автор: УНІАН