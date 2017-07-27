"Київхліб" заявляє, що немає зобов’язань перед ПАТ "КБ "Хрещатик"

Той, хто купить активи ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», серед яких і право вимоги за кредитними договорами ПАТ «КИЇВХЛІБ», що забезпечені нерухомим майном - серйозно ризикує. Адже ПАТ «КИЇВХЛІБ» не має заборгованості перед ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» - всі кредитні зобов’язання погашені, кредитні договори є припиненими, а правовідносини стосовно зазначених зобов’язань оскаржені в суді.

У п’ятницю, 28 липня Фондом гарантування вкладів фізичних осіб планує провести відкриті електронні торги. Зокрема на аукціон буде виставлено ряд активів, що обліковуються на балансі ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», серед яких значиться право вимоги за кредитними договорами ПАТ «КИЇВХЛІБ», що забезпечені нерухомим майном.

Проте, як йдеться в заяві підприємства, за результатами кількох судових процесів встановлено, що ПАТ «КИЇВХЛІБ» сплатило на користь ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» грошові кошти в якості погашення ним суми основної заборгованості за Кредитними договорами, а також відсотки за користування кредитом згідно відсоткових ставок. У зв’язку із цим, Кредитні договори є припиненими. Припиненою також є іпотека.

З огляду на це, на підприємстві вважають, що Фондом гарантування вкладів фізичних осіб право вимоги за кредитними договорами ПАТ «КИЇВХЛІБ», що забезпечені нерухомим майном,виставлено на торги безпідставно та неправомірно. І оскільки, правовідносини стосовно зазначених зобов'язань оскаржені в суді, торги ними будуть визнані незаконними.

ПАТ «КИЇВХЛІБ» звертає увагу потенційних покупців на те, що наслідком «придбання» таких прав вимоги може бутивтрата коштів, які були інвестовані в права вимоги, а також додаткові витрати. Крім того, «покупець» ризикує бути втягнутим у судові спори.

Зважаючи на ситуацію, що склалася, юристи ПАТ «КИЇВХЛІБ» звернулися до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» та Національного банку України з вимогою скасувати торги, призначені на 28 липня 2017 року.