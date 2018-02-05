Відбувся круглий стіл "Застосування експертиз в стратегіях захисту"

Одним із найгостріших питань обговорення стала монополізація державних експертних установ.

30 січня 2018 р. відбувся круглий стіл на тему «Застосування експертиз в стратегіях захисту», організований Комітетом Асоціації адвокатів України з питань захисту бізнесу, активів та прав інвесторів.

Модератором круглого столу виступив Олег Вдовичен, адвокат, голова Комітету з питань захисту бізнесу, активів та прав інвесторів ААУ, член правління ААУ керуючий партнер АО «Вдовичен та партнери».

Одним із найгостріших питань обговорення стала монополізація державних експертних установ. Учасники розглянули проблеми та нюанси подолання монополії, а також залучення приватних (незалежних) експертів на рівні з експертами держустанов до написання та впровадження методик проведення судових експертиз.

Нагадаємо, що учасниками заходу стали ініціатори та автори законопроекту «Про судово-експертну діяльність в Україні», заступник бізнес-омбудсмена України, представник Інституту держави і права НАН України, судові експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз та Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, провідні адвокати та юристи.

Важливим стало отримання та обговорення актуальної інформації від судових експертів як в теоретичній, так і в практичній площині щодо формування питань та надання матеріалів експертам для повних та ефективних висновків експертних досліджень, а також їх подальшого використання в стратегіях захисту. Окрема увага була приділена комп’ютерно-технічним, почеркознавчим та судово-економічним експертизам.

Захід супроводжувався активною та подекуди гострою дискусією в площині «адвокати – державні судові експерти – ініціатори реформування судово-експертної діяльності в Україні».

Фото заходу доступні за посиланням.

Дякуємо учасникам за високий інтерес до тематики круглого столу.

До зустрічі на наступних заходах Комітету Асоціації адвокатів України з питань захисту бізнесу, активів та прав інвесторів!