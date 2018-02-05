"МЕТРО Кеш енд Кері Україна" першою на українському ринку отримала сертифікат якості за стандартом ISO 22000:2005

«МЕТРО Кеш енд Кері Україна» стала першим рітейлером в Україні, який успішно пройшов сертифікаційний аудит з якості у відповідності до вимог стандарту харчової безпеки ISO 22000:2005 «Cистеми управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга».

Даний стандарт харчової безпеки застосовується до всіх організацій харчового ланцюга та містить вимоги до процесів та процедур управління безпечністю харчових продуктів відповідно до принципів HACCP (Система аналізу ризиків, небезпечних чинників і контролю критичних точок), що передбачає систематичний превентивний підхід до контролю безпечності харчових продуктів (біологічних, хімічних та фізичних ризиків) на всіх етапах бізнес-процесу.

Область сертифікації стандарту ISO 22000:2005 в METRO охоплює наступні процеси та продукцію:

· Оптова торгівля харчовими продуктами та напоями (алкогольними та безалкогольними).

· Виробництво охолоджених м’ясних напівфабрикатів (натуральних, порційних, в маринадах та спеціях).

· Виробництво охолоджених рибних напівфабрикатів.

· Нарізання, слайсування та фасування сирів та сирних продуктів.

· Фасування фруктів та овочів.

· Дефростація та випікання хлібобулочних виробів.

· Надання послуг з доставки заморожених, охолоджених, і тих, харчових продуктів і напоїв, що зберігаються при інших стабільних температурах.

· Зберігання харчових продуктів та напоїв (алкогольних та безалкогольних).

Мартін Шумахер, Директор «МЕТРО Кеш енд Кері Україна»: «Отримавши сертифікат якості згідно із стандартом харчової безпеки ISO 22000:2005, наша компанія довела, що система управління безпечністю харчових продуктів METRO гарантує нашим покупцям впевненість у їхньому виборі. Процес проходження сертифікаційного аудиту був дуже хвилюючим для всієї команди METRO. Ми пишаємося тим, що саме «МЕТРО Кеш енд Кері Україна» першою серед рітейлерів отримала цей сертифікат. Ми цінуємо це і зобов'язуємось і надалі підтримувати найвищий рівень системи управління безпекою продуктів харчування для наших клієнтів у всіх магазинах METRO в Україні».

«МЕТРО Кеш енд Кері Україна» вийшла на український ринок у 2003 році. Наразі компанія управляє 23-ма класичними центрами оптової торгівлі METRO Cash & Carry у Києві, Дніпрі, Одесі, Харкові, Львові, Кривому Розі, Полтаві, Вінниці, Запоріжжі, Чернівцях, Миколаєві, Рівному, Івано-Франківську, Маріуполі та Житомирі; та двома магазинами оптової торгівлі «Бери-Вези» у Тернополі та Луцьку. За понад 14 років діяльності в Україні METRO Cash & Carry інвестувала в національну економіку понад 550 млн. євро. Обсяг продажів компанії «МЕТРО Кеш енд Кері Україна» за 2016/2017 фінансовий рік (жовтень 2016 р. – вересень 2017р.) склав 491 млн. євро. «МЕТРО Кеш енд Кері Україна» входить до складу METRO. Більше інформації: www.metro.ua

__________________

METRO – провідна міжнародна компанія, що спеціалізується на оптовій торгівлі у сфері продуктового рітейлу. Компанія представлена у 35 країнах, з головним офісом у м. Дюссельдорф, Німеччина. Налічуючи понад 150 000 співробітників у світі, компанія досягла обсягу продажів у понад 37 млрд. євро у 2016/2017 фінансовому році (жовтень 2016 р. – вересень 2017р.) Компанія пропонує індивідуальні рішення для задоволення локальних та міжнародних потреб своїх оптових та роздрібних клієнтів. У своїй діяльності METRO впроваджує новітні стандарти обслуговування клієнтів, цифрові інновації та ефективну бізнес-модель, розвиваючи торговельні підрозділи METRO/MAKRO Cash & Carry та Real, а також напрямок доставки та діджитал-проекти. Більше інформації: www.metroag.de.

​