Видавництво #книголав випустить сенсаційну книгу про президента США - "Вогонь і лють: всередині Білого дому Трампа"

Книжка, що стала бестселером за добу.

У травні цього року видавництво #книголав презентує книжку нью-йоркського журналіста Майкла Волффа «Вогонь і лють: всередині Білого дому Трампа», що здійняла галасу не лише у США, але і у всьому світі. Книга ґрунтується на понад 200 інтерв’ю із Дональдом Трампом, його найближчим оточенням та високопосадовцями країни. У світі книжка з'явилась на початку січня 2018 і одразу ж потрапила у топ продажів.

Автор «Вогонь і лють: всередині Білого дому Трампа» Майкл Волфф – журналіст, який з 1970-х років співпрацює із виданнями The New York Times, New York, The Guardian и The Hollywood Reporter та є автором кількох книжок. Ще у червні 2016 Майкл Волфф мав досить успішне інтерв’ю із майбутнім президентом США. Після перемоги на виборах, Волфф запропонував Дональду Трампу написати книгу про його президентство. Здобувши згоду від Трампа, Майкл Волфф отримав доступ до оточення президента США та проводив у Білому домі чимало часу.

«Вогонь і лють: всередині Білого дому Трампа» містить найскандальніші факти про 45-го президента США: звички, страхи, сімейні та політичні подробиці. Автор розповідає про перемогу на виборах та неготовність команди Трампа до цього, розкриває таємничі свідчення президентських амбіцій Іванки Трамп, приводить приклади некомпетенції президента і неповаги його радників.

Адвокати Дональда Трампа намагались призупинити випуск книжки, але спроби виявилися марними.

«Ми розуміємо, що щоби наші люди читали більше, ми маємо видавати найактуальніші речі, про які говорить весь світ. Ми дуже хотіли отримати цю книжку і дати українським читачам можливість дізнатись, що ж саме обговорюють останні кілька місяців у новинах та на шпальтах газет», - розповідає партнер видавництва #книголав Світлана Павелецька.

До книгарень України книга поступить вже у травні. Мова видання – українська.