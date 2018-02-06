Регенеративна медицина відкриє принципово нові можливості лікування та омолодження

Клітинна терапія — майбутнє в світі медицини.

У листопаді 2017 відзначила своє п'ятиріччя українська біотехнологічна компанія SmartCell, основним напрямком діяльності якої є (створення продуктів клітинних технологій) регенеративна медицина. Застосування стовбурових клітин для омолодження організму і лікування багатьох важких захворювань — це найважливіший і перспективний напрямок в сучасній медичній науці, здатний значно поліпшити якість життя людей і збільшити її тривалість.

У розвинених країнах використанню стовбурових клітин приділяється велика увага, і навіть створюються їх сховища, в яких кожна людина може залишити клітини власного організму для особистого використання. Але в Україні цей напрям відносно новий, тому навколо нього ходить безліч різних міфів. Ось лише 5 найбільш поширених із них:

1. Стовбурові клітини можуть викликати рак. Це справедливо лише для ембріональних клітин, які в сучасній медицині вже не використовуються.

2. Стовбурові клітини потрібні лише при лікуванні лейкозів. Це теж невірно: сьогодні є методики лікування понад 80 захворювань імунології та ендокринології, офтальмології, неврології і навіть кардіології.

3. Клітинні технології — це медицина далекого майбутнього, і немає сенсу сьогодні зберігати свої стовбурові клітини. Але ж із їх використанням в наші дні проводиться 20000 операцій і процедур щорічно, а отже, подбати про своє здоров'я буде не зайвим (важливим) вже зараз.

4. Зберігання стовбурових клітин — це дуже дорого. Насправді така послуга цілком доступна і порівнянна з річним страховкою бюджетного автомобіля (дешевше) або вартістю хорошого смартфона, і в десятки разів дешевша від донорських клітин.

5. Стовбурові клітини можна відбирати на зберігання лише при народженні дитини. Сьогодні існують методики їх відбору й у дорослої людини, але з віком їх стає менше.

За клітинною терапією майбутнє медицини. Саме такі методи лікування впроваджує в Україні компанія SmartCell.

Біотехнологічна компанія SmartCell була заснована в листопаді 2012 року в Одесі. Сьогодні вона єдина в Україні має власні лабораторії клітинно-тканинного культивування, генетичного аналізу, проточної цитофлуориметрії і ПЛР, а також банк криогенного зберігання стовбурових клітин, виділених з жирової тканини, кісткового мозку та шкіри.

SmartCell

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