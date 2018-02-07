Тайм-менеджмент для успішних жінок: "Я знаю, як їй все вдається" - нова книга видавництва #книголав

Видавництво #книголав презентувало нову книгу для успішних жінок «Я знаю, як їй все вдається» від експерта по тайм-менеджменту Лори Вандеркам. Практичні поради, що допоможуть переглянути відношення до власного часу, віднайти баланс та досягти успіху в усіх сферах життя.

Авторка книги Лора Вандеркам – мати чотирьох дітей, журналіст, блогер, автор бестселерів «Що роблять успішні люди перед сніданком», «Усі гроші світу», «168 годин», «З місця на місце».

«Я знаю, як їй все вдається» - результат дослідженням 1001 дня з життя жінок-професіоналок та їхніх сімей. Автор книги впевнена, що кожен має змогу «мати все», тому крок за кроком показує, як цього досягти.

Книжку розділено на три частини: «робота», «дім» та «я». У першій частині йдеться про те, як люди проводять свій робочий час. Цікаво, що в ході досліджень виявилось – успішні люди працюють менше годин ніж спершу здається. Друга частина присвячена часу, який люди проводять удома. Автор намагається виокремити стратегії, завдяки яким життя стає трішки простіше. І у третій частині йтиметься про те, як люди проводять свій особистий час та час для відпочинку. Йдеться про сон, спорт, читання, телебачення та інше. У фінальному сюжеті цього розділу можна знайти поради з тайм-менеджменту щодо того, як управляти часом та як використовувати маленькі вільні «віконця», котрі є в житті кожного.

У книзі багато таблиць. На початку автор наводить власний хронометраж доби, аналізує способи покращення та збільшення ефективності.

«Я, як жінка, яка працює, в котрої є родина, дитина, хобі, захоплення та ще багато чого - розумію, що є речі, які на перший погляд ти робиш дуже легко, але вони є результатами тяжкої праці та дуже доброго планування. Я була б щаслива, якби на початку моєї кар’єри чи великих перетворень у мене було б більше інструментів щодо того, яким чином впорядкувати своє життя та встигати більше, ніж проста інтуїція. Ця книжка саме для тих жінок, які не хочу обирати, що для них є головним та важливим, а хочуть отримати максимум від життя і це є така своєрідна «паличка-виручалочка» задля того, аби встигати майже все, нічого не втрачати та 100% отримувати результат і задоволення від того, що ти робиш», - коментує партнер видавництва #книголав Світлана Павелецька.

Книжку «Я знаю, як їй все вдається» можна придбати у книгарнях України та в інтернет-магазинах.