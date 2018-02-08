Напис із шурупів – новий рекорд України

В Україні створено напис із рекордної кількості шурупів.

Представники торгової марки електро- та бензоінструменту “Дніпро-М“ створили шестиметровий логотип із рекордної кількості закручених у стенд шурупів.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Понад 700 працівників бренду протягом години загвинчували шурупи шуруповертами власного виробництва. За підрахунками представника Національного реєстру рекордів, в дерев’яну площину (розмірами 6,10 х 1,70 м) було вкручено 9690 шурупів, що стало новим рекордом України у категорії “Найбільший напис створений із шурупів“.

Представники компанії пояснили, що таким чином хотіли показати, що інструментом “Дніпро-М“ можна створювати масштабні та естетичні речі.

Довідка:

У 2011 році ТМ “Дніпро-М” ввела на український ринок першу свою продукцію – зварювальне обладнання. Вже у 2017 році Українська народна премія оголосила торгову марку “Дніпро-М” лідером у категорії “Краще зварювальне обладнання 2017“. Станом на 2018 рік асортимент бренда значно розширився і вдосконалився - тепер наявний електро- та бензоінструмент, а також ручний і витратний інструмент. ТМ Дніпро-М позиціонує себе як перший український бренд, що зробив професійну якість доступною.