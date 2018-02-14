"Моршинська" та найсильніші спортсмени України оголошують 2018 - роком ефективних тренувань!

«Моршинська Спорт» - перший український бренд води, який спільно з найяскравішими зірками спорту голосно заявив про необхідність пити воду під час тренувань і вести здоровий спосіб життя. У лютому 2018 стартувала національна програма «Моршинська Спорт - ПЕРШЕ ПРАВИЛО ТРЕНУВАНЬ», спрямована на популяризацію спорту в Україні.

Ідея знайшла підтримку і відгук у серцях українських спортсменів світового рівня:

• Еліна Світоліна - 3-тя ракетка світу за рейтингом WTA. Спортсменка, яка досягла найвищого визнання за всю історію українського тенісу;

• Жан Беленюк - олімпійський призер, чемпіон світу з греко-римської боротьби;

• Ольга Харлан - олімпійська чемпіонка, 5-разова чемпіонка світу і 7-разова чемпіонка Європи з фехтування.

Програма «Моршинська Спорт - ПЕРШЕ ПРАВИЛО ТРЕНУВАНЬ» спрямована на те, щоб надихнути українців займатися спортом і фізичною культурою. І робити це правильно - з підтримкою гідробалансу під час тренувань. Адже при фізичних навантаженнях ніщо так не виснажує організм, як втрата води. І ніщо так просто не компенсує цю втрату - як легкий мінеральний склад природної води з моршинських джерел.

«У нас великі амбіції. Майже 10 років тому, з появою у продажу перших пляшок зі спортивної кришкою, почався довгий шлях, мета якого залишилася незмінною - здорова і спортивна українська нація. Ми прагнемо змінити світогляд кожного українця. Разом з професійними спортсменами і «Моршинською» ми хочемо надихнути кожного зробити перший крок до здорового і спортивного себе»- коментує Марко Ткачук, генеральний директор IDS Borjomi Ukraine.

«Справжня сила - в здатності перемагати себе, свою лінь і страхи, байдужість до себе і свого здоров'я. Виходити з дому вранці на пробіжку, плавати або віджиматися. І неважливо, де саме ви займаєтеся спортом - вдома, на дитячому спортмайданчику або в модному фітнес-клубі. Головне правило тренування - правильна вода. «Моршинська» і ваше бажання! »- кажуть спортсмени.

В рамках ініціативи плануються відкриті тренування зі спортсменами і активації в соціальних мережах. Кожен бажаючий зможе навчитися правильно тренуватися і освоїти основні принципи успішних та ефективних тренувань.