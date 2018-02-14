CBRE Ukraine представила інтереси Grammarly в угоді з оренди офісного приміщення в БЦ Gulliver

Київ, 12 лютого 2018 року — CBRE Ukraine, провідна консалтингова компанія в сфері комерційної нерухомості в Україні, рада повідомити про завершення угоди з оренди офісного приміщення компанією Grammarly в бізнес-центрі А класу Gulliver.

Команда CBRE Ukraine, яку очолив Денис Сергієнко, представляла інтереси компанії Grammarly, всесвітньо відомого сервісу на основі штучного інтелекту, який допомагає перевіряти та вдосконалювати англійські тексти. Відповідно до договору оренди, Grammarly переїхала до бізнес-центру Gulliver із подальшим розширенням свого офісу.

Денис Сергієнко, керівник департаменту корпоративних послуг та роботи з орендарями CBRE Ukraine, прокоментував:

"Компанія Grammarly була вимогливим клієнтом і це відображалось у всіх аспектах: технічних, юридичних та комерційних цілях поставлених перед новим офісом. І той факт, що після тривалого та ретельного відбору, компанія зупинила свій вибір на бізнес-центрі Gulliver — це свого роду комплімент будівлі, і не меншою мірою — менеджменту, який проявив свій винятковий професіоналізм та гнучкість, втіливши в реальність ряд усіх побажань орендаря до офісу.

Мені було особливо приємно стати консультантом Grammarly в рамках проекту відкриття нового офісу і у такий спосіб зробити свій невеликий вклад в історію успіху українського стартапу, який менш ніж за 10 років став глобальною компанією та одним із найсильніших гравців у своїй сфері. Я впевнений, що новий офіс Grammarly, розташований в центрі столиці, в бізнес-центрі класу А, оточений розвинутою інфраструктурою, з чудовими видами на місто та унікальним дизайном, стане фактором-магнітом для залучення та утримання найкращих спеціалістів на ринку."

“Ми дуже вдячні компанії CBRE Ukraine, зокрема Денису Сергієнко за професіоналізм у роботі. Денис вів наш проект протягом року, і був дуже лояльним до наших, іноді мінливих, вимог. Також, ми вдячні за те, що Денис на високому рівні представляв наші інтереси при переговорах з орендодавцями і власниками”, - прокоментувала Анна Беспала, адміністративний менеджер Grammarly.

«Нам приємно, що рекордсмен українських стартапів, компанія Grammarly, зробила ставку на багатофункціональності. Саме в такому бізнес-центрі, як Gulliver, приємно працювати, проводити ділові зустрічі та вільний час. Ми змогли відповісти на вимоги компанії та надати Grammarly власний комфортний, функціональний і незалежний простір, в якому можна повністю сконцентруватися на роботі і втілювати в реальність креативні ідеї», - коментує Ірина Круппа, Генеральний директор БФК Gulliver.

Про бизнес-центр Gulliver:

Багатофункціональний комплекс (БФК) Gulliver - єдиний об'єкт на ринку торгово-офісної нерухомості Києва, який має настільки вдале місце розташування. Він розташований одночасно в історичному і діловому центрі столиці, на перетині основних транспортних артерій, в безпосередній близькості від ключових станцій метро і зупинок громадського транспорту. Комплекс складається з бізнес-центр класу «А» у вигляді двох веж, і 10-поверхового торгово-розважального центру. БФК Gulliver є одним з найвищих будівель в столиці. Висота 33-поверхової вежі «А» бізнес-центру становить 141 метр. Загальна площа комплексу - 157 400 кв.м.

Бізнес-центр Gulliver повністю відповідає всім міжнародним критеріям, призначеним для офісних центрів класу «А», включаючи якісну транспортну розв'язку, гарне і зручне місце розташування, розвинену інфраструктуру, зручний і безпечний паркінг, високий рівень енергоефективності та якісний сервіс. Інноваційні технічні рішення і злагоджену роботу всіх систем життєзабезпечення комплексу, які забезпечуються інтелектуальною автоматизованою системою контролю і управління будівлею. У бізнес-центрі найсучасніші системи опалення, вентиляції, кондиціонування і пожежної безпеки.

Про компанію CBRE:

CBRE є найбільшою в світі консалтинговою компанією у сфері нерухомості (за підсумками 2016 року) і входить до списку 500 найбільших компаній світу згідно рейтингу Fortune 500. Сьогодні CBRE - це світовий лідер в області комерційної нерухомості, що має більше 450 офісів в світі і штат співробітників близько 75 000 чоловік (не враховуючи афілійовані компанії). Акції компанії CBRE Group Inc., штаб-квартира якої знаходиться в Лос-Анджелесі (США), торгуються на Нью-Йоркській фондовій біржі.

Український офіс CBRE був відкритий в січні 2008 року і є частиною афілійованої мережі компанії. Штат співробітників CBRE в Україні налічує близько 300 фахівців, включаючи персонал на об'єктах нерухомості, переданих компанії в управління та експлуатацію. CBRE в Україні надає повний спектр послуг в області комерційної нерухомості, серед яких: агентські послуги, ринки капіталу, управління та експлуатація об’єктів комерційної нерухомості, оцінка та консалтинг, управління проектами та технічний консалтинг, управління інфраструктурою об’єктів нерухомості. Більш детальну інформацію Ви можете отримати, відвідавши наші сайти: www.cbre.ua і www.kievoffice.com.ua.

Про компанію Grammarly

Grammarly — це сервіс на основі штучного інтелекту, що допомагає спілкуватися англійською грамотно, зрозуміло та ефективно. Алгоритми Grammarly перевіряють граматику і правопис, стежать за чіткістю викладу, покращують стиль і пояснюють правила.

Десять мільйонів користувачів щодня обирають Grammarly для роботи, навчання і особистого спілкування в месенджерах, документах, електронному листуванні та постах у соціальних мережах. Інтелектуальні сервіси Grammarly доступні для багатьох інтерфейсів: онлайн-редактор, розширення для браузерів, додаток для MS Office та мобільні клавіатури для iOS і Android.

Серед найвідоміших клієнтів Grammarly — Cisco, Dell, Expedia, The Economist, університети Arizona State, University of California та інші.

Компанію заснували в 2009 році три українці, а перша версія продукту вийшла в Києві. Зараз Grammarly — глобальна компанія з офісами у Києві, Сан-Франциско і Нью-Йорку.

Контактна інформація:

Старунчак Діана

Керівник департаменту маркетингу та PR

CBRE Ukraine

Tел. +38 044 390 0000

diana.starunchak@cbre.ua