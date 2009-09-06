Нашестя "навіжених мурах" загрожує США

Вторгнення невідомих раніше комах, названих "навіженими мурахами", спостерігається на півдні США, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на газету Wall Street Journal.

На відміну від звичайних мурашок, "навіжені" пересуваються не вервечками в певному напрямі, а, безладною лавою огортають усе, що трапляється їм на шляху - будь то рослини, тварини чи люди.

Жителі Техасу й Флоріди стали першими жертвами прибульців, які вдираються в будинки і коротять електрику. Пасічники і фермери виявилися вразливіші перед нашестям, бо прибульці нищать посіви, бджіл і птахів, яким "навіжені" блокують дихальні шляхи. Вигнати їх доволі важко, американці мусять купувати для оборони хімікатів на сотні доларів.

Припускають, що мурахи занесені на територію США з карибських країн. Фахівці вимагають від влади оголосити війну прибульцям, поки їх бурхливе розповсюдження не призвело до мільярдних збитків.