Футболіст забив вісім голів в одному матчі

Нападаючий футбольного клубу "Спарта" з Роттердама Йохан Воскамп (Johan Voskamp) забив вісім м`ячів у ворота "Алмере Сіті" в матчі другого за значенням дивізіону чемпіонату Голландії. Зустріч завершилася з рахунком 12:1. Як повідомляє Лента.ру з посиланням на сайт Другої голландської ліги, футболісти "Спарти" забили по шість м`ячів у кожному таймі.

Велику частину матчу "Алмере Сіті" довелося провести в меншості: на 17-й хвилині один із захисників команди був видалений за порушення в штрафній площі. Свій єдиний гол "Алмере Сіті" забив наприкінці зустрічі за рахунку 12:0. У першому таймі воротар "Спарти" відбив пенальті, призначений за порушення, яке сам і зробив.

Для Йохана Воскампа цей матч став дебютним у складі роттердамської команди. Форвард з`явився на полі наступного дня після того, як перейшов до "Спарти" з клубу "Хелмонд Спорт".