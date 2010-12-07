Президент доручив АМК розібратися зі світлими нафтопродуктами, але для цього є прокуратура

Президент Віктор Янукович доручив Антимонопольному комітету розібратися з ситуацієюнавколо безподаткового ввезення нафтопродуктів у країну.

Як повідомлялося, Держмитслужба з середини серпня почала оформлення партій світлих нафтопродуктів, що ввозяться компанією "Лівела", без стягнення акцизного збору та ПДВ. Це стало результатом низки судових рішень на користь компанії. Тільки прямі втрати держбюджету за цей час вже обчислюються мільярдами гривень. Є ще й опосередковані втрати, пов’язані з тим, що нафтопереробні заводи зменшили обсяги виробництва і їхня діяльність стала менш прибутковою.

Абсурдні , але, мабуть, легко пояснювані судові рішення щодо відновлення прав СП, створених на початку дев’яностих років, приймалися неодноразово. Але позиція уряду та Держмитслужби завжди були жорсткою, вони домагались їх скасування в судах вищих інстанцій. Так було протягом усього попереднього десятиріччя. А зараз уряд та митники відверто відкрили кордон для цієї компанії. Невже вони такі правослухняні й не можуть не виконувати рішення якогось місцевого суду? Аж смішно... Дійшло до того, що компанія "Лівела" почала пропонувати українським нафтопереробним заводам оформляти експорт, а потім імпорт одних і тих самих нафтопродуктів. При цьому держбюджет ще має відшкодувати податок на додану вартість НПЗ. Отже, мова йде про волаючу корупцію та розкрадання мільярдів гривень бюджетних коштів на найвищому урядовому рівні.

Що ж робить президент Янукович? Він лише наприкінці листопада доручає Антимонопольному комітету розібратися: яким чином "Лівела" ввозила ці нафтопродукти, які втрати держбюджету і наскільки ці пільги допомогли ринку. Хоча міг поцікавитися цим ще в серпні, коли з’явилася перша інформація в ЗМІ про ці оборудки.

Абсурдність такого доручення Антимонопольному комітету очевидна. Бо що та має перевіряти? Чи не отримала «Лівела» монопольного становища на ринку нафтопродуктів? Так уже отримала. За неофіційною інформацією, уже в жовтні більш я половина світлих нафтопродуктів продавалася через цю фірму. Але це не проблема. Бо як повідомляють аналітики цього ринку, начебто ще одна компанія отримала судові рішення щодо права ввезення товарів на територію України без сплати податків. Тож вони спільно ділитимуть левову частку ринку. І як ми всі чудово розуміємо, до керівників уряду ці «Роги й копита» ну жодного стосунку не мають.

Особливо курйозно виглядає повідомлення про те, що АМК має перевірити, як ввезення нафтопродуктів без сплати податків допомогло ринку. Так це без всякого АМК можна легко визначити. Світлі нафтопродукти не дорожчали, навіть незважаючи на зростання цін на нафту на світових ринках. От тільки держава від цього втратила мільярди гривень, без яких стає неможливим виконання держбюджету в повному обсязі.

Зрозуміло, що в цьому випадку доручення давати потрібно не АМК. З таким самим успіхом пан президент може й до Гідрометцентру звертатись. Очевидно, що вимагати проведення перевірки та порушення кримінальної справи за фактом заподіяння державі керівниками уряду багатомільярдних збитків потрібно від Генпрокуратури. Хоча й самі наші прокурори за українським законодавством зобов’язані реагувати на повідомлення ЗМІ про вчинення дій, що мають всі ознаки кримінального злочину.

Уся ця гра з активністю навколо фактів корупції на вищому рівні з очевидним небажанням карати високопосадовців за пограбування держави виглядає особливо показушною на тлі розмов про те, що всі мають платити податки й затягувати паски, бо всім зараз складно. Очевидно, що навіть припинивши діяльність «Лівели», пан Янукович не покарає тих, хто стояв за її діяльністю.

Якщо реформи починають не з придушення корупції на найвищому рівні, а з намагань примусити громадян плати податки в повному обсязі, то можна впевнено прогнозувати їх несприйняття з боку суспільства та, відповідно, їх провал.

Борис Кушнірук