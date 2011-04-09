Сьогодні у Києві відкривається авторалі «Столиця»

9 та 10 квітня у Києві відбудуться змагання з авторалі «Столиця», які вже проводяться 14 років поспіль.

Змагання організовано за підтримки Київської міської державної адміністрації, Головного управління у справах сім’ї, молоді та спорту, Київського міського автомотоклубу, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

Головною метою заходу є пропаганда здорового способу життя серед населення, залучення до регулярних занять фізичною культурою і спортом, у тому числі автомобільним спортом.

Урочисте відкриття змагань відбудеться сьогодні о 12.00 на Майдані Незалежності. Після урочистого відкриття учасники рухатимуться вулицями Києва, дотримуючись усіх правил дорожнього руху. До участі у ралі допускаються виключно серійні легкові автомобілі.

У заході візьмуть участь не лише кияни, а й гості зі Львова, Одеси, Дніпропетровська, Рівного, Чернігова, Черкас, Харкова та інших міст (близько 80 екіпажів).

Закриття змагань та нагородження переможців і призерів відбудеться 10 квітня з 17.00 до 21.00 на Хрещатику.