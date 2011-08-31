Біля Житомира зіткнулися іномарка і маршрутка: 3 загиблих і 15 поранених
09:25, 31 серпня 2011Разное
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Постраждалі - у лікарнях
У Житомирській області при зіткненні іномарки з маршрутним мікроавтобусом троє осіб загинули і п’ятеро постраждали.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 30 серпня, о 21-й годині поблизу с. Глибочиця на автошляху Київ-Житомир.
«Сталося зіткнення легкового автомобілю „Mercedes E-230” з маршрутним мікроавтобусом „Mercedes Sprinter”, що перевозив 10 пасажирів», - йдеться в повідомленні.
Постраждалих з травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовано до лікарень м. Житомир.
На місці події працювала оперативна група Управління МНС в Житомирській області.
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