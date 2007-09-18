Масштабна ДТП у Києві: зіткнулися 6 автомобілів
13:10, 18 вересня 2007Разное
2563
Загинуло двоє людей, ще троє - в лікарні
У Києві близько 8 години ранку на Московському мосту відбулося ДТП за участю шести автомобілів, в якому загинули дві людини і ще трьох госпіталізували.
Як повідомляє "Магнолія-ТВ", свідки ДТП розповыдають, що зелений "ВАЗ-2107" з невідомих причин, на великій швидкості, виїхав на реверсивну смугу, де зіткнувся з іншим автомобілем, і вже, як одне ціле з ним, почав збивати всіх на своєму шляху. Пробка, що утворилася, протягнулася через всю Троєщину.
Фото Магнолії ТВ і УНІАН
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter