Масштабна ДТП у Києві: зіткнулися 6 автомобілів

У Києві близько 8 години ранку на Московському мосту відбулося ДТП за участю шести автомобілів, в якому загинули дві людини і ще трьох госпіталізували.

Як повідомляє "Магнолія-ТВ", свідки ДТП розповыдають, що зелений "ВАЗ-2107" з невідомих причин, на великій швидкості, виїхав на реверсивну смугу, де зіткнувся з іншим автомобілем, і вже, як одне ціле з ним, почав збивати всіх на своєму шляху. Пробка, що утворилася, протягнулася через всю Троєщину.

Фото Магнолії ТВ і УНІАН