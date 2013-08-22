У Чернігові вперше пройде фестиваль рибної юшки

Як розповів УНІАН ініціатор фестивалю, директор музею сучасного мистецтва "Пласт-Арт" Борис Дєдов, ідея провести такий захід на День незалежності виникла не випадково, адже, на його думку, уха може бути стравою, що презентуватиме Чернігівщину в Україні.

"Проводяться фестивалі вина, шоколаду, вареників, а чим ми гірші? Тим паче, що на Чернігівщині і Десна, і Дніпро, і стільки малих річок. В усі часи риба була важливою складовою раціону наших земляків", - сказав Дєдов.

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Він додав, що у назві фестивалю міститься його ідея – приготувати сорок рецептів рибної юшки.

"Ми дали волю учасникам – кожен готує на свій смак, і за своїм рецептом. Знаю, що буде представлено старовинний рецепт ухи на молоці", - повідомив Дєдов.

Серед учасників фестивалю, в основному, представлені заклади громадського харчування, хоча виявили бажання пригостити ухою власного приготування працівники Чернігіврибохорони. Вони розгорнуть виставку, де наочно продемонструють, чим можна ловити рибу, а чим ні, і яке покарання за це буде. Окремо розповідатиметься про риб Чернігівщини.

Активними учасниками фестивалю обіцяють стати козацькі організації області.

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В управлінні культури міської ради уточнили, що для учасників та гостей фестивалю "40 УХ" виділено дві галявини у Центральному парку культури і відпочинку, адже традиційно у парку на День незалежності походитиме загальноміська виставка квітів і плодів. Тематичну програму у рамках мистецького та гастрономічного фестивалю запропонує Чернігівський народний хор, адже народна творчість містить чимало згадок про риболовлю і значення риби у житті сіверян.

Організатори сподіваються, що перший фестиваль буде успішним і згодом стане традиційним для Чернігова.