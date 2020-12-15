Бренд Nutella об'єднає зусилля з компаніями Loop і Carrefour в рамках запуску пілотного проекту щодо повторного використання упаковки.

Наступним кроком після підписання в 2019 році глобального зобов'язання NPEC (the New Plastics Economy Initiative - «Нова пластикова економіка») в рамках ініціативи Фонду Еллен Макартур і UNEP (United Nations Environment Programme - Програма ООН з навколишнього середовища, або ЮНЕП), - компанія Ferrero стала учасником Фонду і продовжує роботу по реалізації ініціативи NPEC.

Департамент досліджень і розробок Ferrero розробляє новий вид упаковки для продукту Kinder Happy Hippo, яка є придатною для повторного використання.

Ferrero приєднується до Альянсу 4evergreen, підтримуючи виробництво упаковки з паперового волокна.

Люксембург 14 грудня 2020 року - Група Ferrero повідомляє про останні результати в рамках своїх зобов'язань у зв'язку з переходом до 2025 року на 100% упаковку, придатну для повторного використання, переробки або компостування. Важливим кроком на цьому шляху став вступ Ferrero в Фонд Еллен Макартур і активна участь в реалізації ініціативи NPEC («Нова пластикова економіка»). Компанія приступила до реалізації ряду нових власних і партнерських проектів, серед яких - угода між брендом Nutella з онлайн-сервісом Loop і мережею Carrefour в Парижі (Франція), де компанія запустила пілотний проект в 10 торгових точках мережі; розробку нової, що переробляється, упаковки для продукту Kinder Happy Hippo і укладення угоди про співпрацю з Альянсом 4evergreen.

Бренд Nutella об'єднає зусилля з онлайн-сервісом Loop і мережею Carrefour

Бренд Nutella в Парижі (Франція) уклав угоду з провідною платформою Loop, що спеціалізується на продажу товарів в багаторазовій упаковці, і мережею Carrefour в зв'язку із запуском пілотного проекту щодо повторного використання упаковки. В рамках пілотного проекту покупці на сайті Carrefour, а також в 10 торгових точках, після внесення депозиту зможуть придбати спеціально розроблені для багаторазового використання банки Nutella. Carrefour буде здійснювати збір порожніх банок для очищення з метою їх подальшого використання.

Команда дизайнерів Ferrero у співпраці з експертами Loop розробила експериментальну банку для пасти Nutella, яка відповідає всім необхідним критеріям повторного використання. Результатом цієї співпраці стало створення особливої банки, що відрізняється довговічністю, безпекою, гігієнічністю, а також має оптимізоване маркування і кришку, яку можна легко зняти в процесі очищення.

На території Франції вже діють програми по збору використаних скляних банок і пластикових кришок від горіхової пасти Nutella. Однак в рамках даного пілотного проекту Ferrero, платформа Loop і інші провідні бренди зможуть протестувати і оцінити переваги і перспективи повторного використання упаковки - з точки зору зручності для споживачів.

Участь в ініціативі «Нова пластикова економіка»

Наступним кроком після підписання в 2019 році глобального зобов'язання NPEC (the New Plastics Economy Initiative - «Нова пластикова економіка») в рамках ініціативи Фонду Еллен Макартур і UNEP (United Nations Environment Programme - Програма ООН з навколишнього середовища, або ЮНЕП), - компанія Ferrero стала учасником Фонду і продовжує роботу по реалізації ініціативи NPEC. Компанія Ferrero приєдналася до провідних компаній, які задіяні у ланцюжку створення вартості упаковки пластику і які поділяють концепцію Фонду про безвідходну економіку пластику, де пластик ніколи не стає відходами або елементом забруднення навколишнього середовища. Приєднання Ferrero до ініціативи «Нова пластикова економіка» ознаменувало собою важливий етап на шляху до досягнення її Цілі по упаковці - перейти до 2025 року на 100% упаковку, придатну для повторного використання, переробки або компостування.

Вирішальне значення у реалізації ініціативи «Нова пластикова економіка» має взаємодія між різними учасниками ланцюжків створення вартості упаковки, націлена на розробку рішень, які можна застосувати в широкому масштабі. Компанія Ferrero має намір взяти активну участь в реалізації ініціативи «Нова пластикова економіка», працюючи над спільними проектами в галузі наукових досліджень, розробок та інновацій, в тому числі спрямованих на забезпечення подальшого переходу до циркулярної економіки пластмас. Детальніше: на сайті ellenmacarthurfoundation.org

Нова придатна для переробки упаковка Kinder Happy Hippo

Департамент досліджень і розробок Ferrero створив нову переробну упаковку для продукту Kinder Happy Hippo, яка має покращену здатність до переробки і повністю відповідає вимогам керівництва CEFLEX по переробці гнучких плівок. Нова монокомпозитна структура упаковки з поліпропілену забезпечує необхідний захист продукту і тепер доступна споживачам.

Ferrero, приєднуючись до Альянсу 4evergreen, підтримує використання упаковки з паперового волокна

Компанія Ferrero вступила до Альянсу 4evergreen, діяльність якого націлена на просування упаковки на основі паперового волокна з метою подальшого розвитку циркулярної стабільної економіки і скорочення впливу на клімат і навколишнє середовище. В якості учасника Альянсу 4evergreen Ferrero має намір взаємодіяти з представниками галузі по всьому ланцюжку створення вартості упаковки на основі паперового волокна, в тому числі - виробниками паперової та картонної продукції, компаніями, що займаються обробкою упаковки, власниками торгових марок і роздрібними торговельними фірмами, постачальниками технологій і матеріалів, компаніями по сортуванню і збору відходів.

«Ми досягли значного прогресу на шляху до нашої мети щодо переходу до 2025 року до 100% упаковки, придатної для повторного використання, переробки або компостування. Я дуже радий оголосити про початок нового партнерства по повторному використанню упаковки, яке ми уклали з Loop і Carrefour в рамках пілотного проекту бренду Nutella, а також про те, що компанія Ferrero стала членом Фонду Еллен Макартур і включилася в роботу по реалізації ініціативи «Нова пластикова економіка». Ми будемо активно співпрацювати з іншими учасниками, стимулюючи прийняття необхідних заходів і просуваючи інновації. Розробка нової придатної до переробки упаковки для Kinder Happy Hippo і угода про співпрацю з Альянсом 4evergreen також стали важливими кроками на шляху до нашої мети. Ми обов'язково продовжимо регулярно інформувати всіх наших стейкхолдерів про хід реалізації та досягнутий прогрес в цьому напрямку», - заявив Фабіо Мора, Global Packaging Director Групи Ferrero.

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Автор: УНІАН