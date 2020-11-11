Переможцем номінації «Компанія року - 2020» та лідером у сфері косметології визнана компанія Bishoff.

Bishoff добре відома як надійний виробник професійної косметичної продукції з натуральним складом. Засоби від Bishoff вже обрали тисячі українок, оцінивши високу якість та ефективність продукції.

Виробництво Bishoff розташоване в Україні. Для створення продуктів відбирається якісна сировина з українських органічних господарств. Тим самим Bishoff не тільки розвиває вітчизняну сферу косметології, а й підтримує сільськогосподарську галузь. Продукти компанії не тестуються на тваринах та не містять синтетичних компонентів.

Філософія Bishoff базується на високій повазі до українських жінок. Індивідуальний підхід, розумні формули продуктів, якісні органічні компоненти, доведена ефективність продуктів та доступна ціна – те, з чим компанія прийшла на ринок України. Наразі вона є одним із найкращих представників ринку, а відзнака «Компанія року – 2020» вчергове підтверджує лідерство Bishoff. В даний момент українки мають змогу придбати засоби для догляду в офіційному інтернет-магазині компанії за посиланням https://bishoff.ua/.

Всеукраїнський галузево-аналітичний центр провів експертний аналіз косметологічної галузі та показників підприємства Bishoff. На базі результатів проведеної роботи компанію було внесено до Реєстру надійних та інвестиційно привабливих підприємств. Працівники Центру дійшли висновку, що Bishoff сьогодні – це надійний партнер, престижний роботодавець, що піклується про добробут трудового колективу, та поставник якісних продуктів для догляду за шкірою обличчя та тіла.

Про компанію

Bishoff випускає на ринок широку продуктову лінійку для догляду за різними типами шкіри: суха, нормальна, комбінована, жирна. Окрім того, засоби вирішують вікові проблеми та позбавляють недоліків за типом шкіри: від висипань до відчуття стягнутості та лущення. Консультанти компанії допомагають клієнтам не тільки підібрати продукти, але й вибудувати правильну схему базового та спеціального догляду залежно від індивідуальних потреб.

У асортименті Bishoff представлені тоніки, лосьони, креми, маски, гелі для вмивання та засоби для зняття макіяжу із 100% натуральними складами. А базовим інгредієнтом, що робить косметику особливою, є запатентований активний комплекс Bishoff, який містить полімінерал бішофіт та полісахариди соку грибів шиітаке. Придбати продукцію бренду можна на офіційному сайті компанії https://bishoff.ua/.

Контакти для зв’язку з компанією:

Тел.: 0 800 75 777 0

E-mail: support@bishoff.ua

https://bishoff.ua/contacts

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Автор: УНІАН