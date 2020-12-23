Фестиваль щороку проводить маркетингове дослідження споживчих уподобань у партнерстві з дослідницькою компанією Ipsos Ukraine. Крім споживачів, чия думка найбільше впливає на результати, залучають високе та професійне журі.

Перелік брендів та компаній ― орієнтир для споживачів, які хочуть обирати не просто популярні, а ще й якісні продукти чи послуги. Крім того, для брендів це спосіб перевірити ефективність стратегії розвитку та маркетингу.

Переможці отримали медаль «Вибір року», яка є атрибутом товарів №1 в Україні. Відзнака допомагає привернути увагу споживача як біля полиці, так і у цифрових каналах комунікації. Так, 64% споживачів звертають увагу на медаль, а 24% обирають саме цей товар або послугу.

«Вибір року» уже двадцять років поспіль визначає найкращі торгові марки, представлені в Україні. Методика визначення товарів та послуг №1 розроблена компанією Fеstivals International (США) і дає комплексну оцінку позиції товару, послуги та компанії-виробника на ринку.

Переможці міжнародного фестивалю-конкурсу «Вибір року» 2020:

Виробник шкільних та офісних дошок року – UKRBOARDS

Сервіс онлайн-кредитування року – Moneyveo

Твердий сир року – КОМО

Плавлений сир року – КОМО

Борошно року – КиївМлин

Йогурт року – Галичина

Фарба року українського виробництва – Kolorit

Лампочка року – Videx

Телевізор економ-класу року – Kivi

Душові системи року – Hansgrohe

Пилосос року – Electrolux

Пральна машина року – LG ELECTRONICS

Холодильник року – LG ELECTRONICS

Електрогриль року – Tefal

Тістечка року – БКК Київ

Хлібці року – NORDIC

Девелоперська компанія року в передмісті Києва –

Будівельна група «Синергія»

Девелоперська компанія року в м. Київ – DIM

Житловий комплекс бiзнес-класу року в передмісті Києва – Krona Park II

Житловий комплекс бiзнес-класу року в м. Київ – ЖК DIADANS

Торговельно-розважальний комплекс року – ТРЦ River Mall

Прибиральна техніка року – Kärcher

Садова техніка року – Kärcher

Гель-лаки та засоби для манікюру року – Kodi Professional

Мережа бутиків натуральної косметики року – Yves Rocher

Електрична тепла підлога року – Nexans

Виробник профільних систем для металопластикових вікон та дверей року – Rehau

Виробник паперових виробів року – Selpak

Шоколад року – Millennium

Програма року для корекції та зниження маси тіла – Herbalife Nutrition

Дієтичні добавки року – Herbalife Nutrition

Хмарний сервіс електронного документообігу року – Document.Online

Вітчизняний бренд року одягу для жінок – VOVK

Засіб року для підтримки імунітету на основі бета-глюканів – Бета-Імун

Назальний спрей року на основі морської води – Хьюмер

Препарат року для лікування нежитю (на основі рослинних компонентів) – Синупрет

Мережа центрів лазерної епіляції року – Лазерхауз

Одноразові медичні рукавички року – MedTouch

Автобусні тури року – Аккорд-тур

Венотонік року в таблетках – Детралекс

Мережа барбершопів року – ЦирюльникЪ

Альтернативні продукти року для курців – IQOS

Магазини краси та здоров'я року – EVA

Косметика року для догляду за обличчям – Nivea

Препарат року від нікотинової залежності – Нікоретте

Фармацевтична компанія року (іноземна) – ДЖОНСОН I ДЖОНСОН

Швидка медична допомога року – Добробут

Антисептик року для рук – Dr.Sanitizer

Український інтернет-сервіс погоди року – Gismeteo

Житловий комплекс курортного типу року в передмісті Києва – Уютний квартал

Комерційна програма року для подання звітності та електронного документообігу – M.E.Doc

Українська ERP-система року – IsPRO

Національна мережа торговельних центрів року – Епіцентр

Команда фестивалю вдячна за підтримку генеральному спонсору ― ТМ Nexans, переможцю в номінації «Електрична тепла підлога року».

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Автор: УНІАН