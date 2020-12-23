Перелік брендів та компаній ― орієнтир для споживачів, які хочуть обирати не просто популярні, а ще й якісні продукти чи послуги. Крім того, для брендів це спосіб перевірити ефективність стратегії розвитку та маркетингу.
Переможці отримали медаль «Вибір року», яка є атрибутом товарів №1 в Україні. Відзнака допомагає привернути увагу споживача як біля полиці, так і у цифрових каналах комунікації. Так, 64% споживачів звертають увагу на медаль, а 24% обирають саме цей товар або послугу.
«Вибір року» уже двадцять років поспіль визначає найкращі торгові марки, представлені в Україні. Методика визначення товарів та послуг №1 розроблена компанією Fеstivals International (США) і дає комплексну оцінку позиції товару, послуги та компанії-виробника на ринку.
Переможці міжнародного фестивалю-конкурсу «Вибір року» 2020:
- Виробник шкільних та офісних дошок року – UKRBOARDS
- Сервіс онлайн-кредитування року – Moneyveo
- Твердий сир року – КОМО
- Плавлений сир року – КОМО
- Борошно року – КиївМлин
- Йогурт року – Галичина
- Фарба року українського виробництва – Kolorit
- Лампочка року – Videx
- Телевізор економ-класу року – Kivi
- Душові системи року – Hansgrohe
- Пилосос року – Electrolux
- Пральна машина року – LG ELECTRONICS
- Холодильник року – LG ELECTRONICS
- Електрогриль року – Tefal
- Тістечка року – БКК Київ
- Хлібці року – NORDIC
- Девелоперська компанія року в передмісті Києва –
Будівельна група «Синергія»
- Девелоперська компанія року в м. Київ – DIM
- Житловий комплекс бiзнес-класу року в передмісті Києва – Krona Park II
- Житловий комплекс бiзнес-класу року в м. Київ – ЖК DIADANS
- Торговельно-розважальний комплекс року – ТРЦ River Mall
- Прибиральна техніка року – Kärcher
- Садова техніка року – Kärcher
- Гель-лаки та засоби для манікюру року – Kodi Professional
- Мережа бутиків натуральної косметики року – Yves Rocher
- Електрична тепла підлога року – Nexans
- Виробник профільних систем для металопластикових вікон та дверей року – Rehau
- Виробник паперових виробів року – Selpak
- Шоколад року – Millennium
- Програма року для корекції та зниження маси тіла – Herbalife Nutrition
- Дієтичні добавки року – Herbalife Nutrition
- Хмарний сервіс електронного документообігу року – Document.Online
- Вітчизняний бренд року одягу для жінок – VOVK
- Засіб року для підтримки імунітету на основі бета-глюканів – Бета-Імун
- Назальний спрей року на основі морської води – Хьюмер
- Препарат року для лікування нежитю (на основі рослинних компонентів) – Синупрет
- Мережа центрів лазерної епіляції року – Лазерхауз
- Одноразові медичні рукавички року – MedTouch
- Автобусні тури року – Аккорд-тур
- Венотонік року в таблетках – Детралекс
- Мережа барбершопів року – ЦирюльникЪ
- Альтернативні продукти року для курців – IQOS
- Магазини краси та здоров'я року – EVA
- Косметика року для догляду за обличчям – Nivea
- Препарат року від нікотинової залежності – Нікоретте
- Фармацевтична компанія року (іноземна) – ДЖОНСОН I ДЖОНСОН
- Швидка медична допомога року – Добробут
- Антисептик року для рук – Dr.Sanitizer
- Український інтернет-сервіс погоди року – Gismeteo
- Житловий комплекс курортного типу року в передмісті Києва – Уютний квартал
- Комерційна програма року для подання звітності та електронного документообігу – M.E.Doc
- Українська ERP-система року – IsPRO
- Національна мережа торговельних центрів року – Епіцентр
Команда фестивалю вдячна за підтримку генеральному спонсору ― ТМ Nexans, переможцю в номінації «Електрична тепла підлога року».
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