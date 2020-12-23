Перелік брендів та компаній ― орієнтир для споживачів, які хочуть обирати не просто популярні, а ще й якісні продукти чи послуги. Крім того, для брендів це спосіб перевірити ефективність стратегії розвитку та маркетингу.

Переможці отримали медаль «Вибір року», яка є атрибутом товарів №1 в Україні. Відзнака допомагає привернути увагу споживача як біля полиці, так і у цифрових каналах комунікації. Так, 64% споживачів звертають увагу на медаль, а 24% обирають саме цей товар або послугу.

«Вибір року» уже двадцять років поспіль визначає найкращі торгові марки, представлені в Україні. Методика визначення товарів та послуг №1 розроблена компанією Fеstivals International (США) і дає комплексну оцінку позиції товару, послуги та компанії-виробника на ринку.

Переможці міжнародного фестивалю-конкурсу «Вибір року» 2020:

  • Виробник шкільних та офісних дошок року – UKRBOARDS
  • Сервіс онлайн-кредитування року – Moneyveo
  • Твердий сир року – КОМО
  • Плавлений сир року – КОМО
  • Борошно року – КиївМлин
  • Йогурт року – Галичина
  • Фарба року українського виробництва – Kolorit
  • Лампочка року – Videx
  • Телевізор економ-класу року – Kivi
  • Душові системи року – Hansgrohe
  • Пилосос року – Electrolux
  • Пральна машина року – LG ELECTRONICS
  • Холодильник року – LG ELECTRONICS
  • Електрогриль року – Tefal
  • Тістечка року – БКК Київ
  • Хлібці року – NORDIC
  • Девелоперська компанія року в передмісті Києва –

Будівельна група «Синергія»

  • Девелоперська компанія року в м. Київ – DIM
  • Житловий комплекс бiзнес-класу року в передмісті Києва – Krona Park II
  • Житловий комплекс бiзнес-класу року в м. Київ – ЖК DIADANS
  • Торговельно-розважальний комплекс року – ТРЦ River Mall
  • Прибиральна техніка року – Kärcher
  • Садова техніка року – Kärcher
  • Гель-лаки та засоби для манікюру року – Kodi Professional
  • Мережа бутиків натуральної косметики року – Yves Rocher
  • Електрична тепла підлога року – Nexans
  • Виробник профільних систем для металопластикових вікон та дверей року – Rehau
  • Виробник паперових виробів року – Selpak
  • Шоколад року – Millennium
  • Програма року для корекції та зниження маси тіла – Herbalife Nutrition
  • Дієтичні добавки року – Herbalife Nutrition
  • Хмарний сервіс електронного документообігу року – Document.Online
  • Вітчизняний бренд року одягу для жінок – VOVK
  • Засіб року для підтримки імунітету на основі бета-глюканів – Бета-Імун
  • Назальний спрей року на основі морської води – Хьюмер
  • Препарат року для лікування нежитю (на основі рослинних компонентів) – Синупрет
  • Мережа центрів лазерної епіляції року – Лазерхауз
  • Одноразові медичні рукавички року – MedTouch
  • Автобусні тури року – Аккорд-тур
  • Венотонік року в таблетках – Детралекс
  • Мережа барбершопів року – ЦирюльникЪ
  • Альтернативні продукти року для курців – IQOS
  • Магазини краси та здоров'я року – EVA
  • Косметика року для догляду за обличчям – Nivea
  • Препарат року від нікотинової залежності – Нікоретте
  • Фармацевтична компанія року (іноземна) – ДЖОНСОН I ДЖОНСОН
  • Швидка медична допомога року – Добробут
  • Антисептик року для рук – Dr.Sanitizer
  • Український інтернет-сервіс погоди року – Gismeteo
  • Житловий комплекс курортного типу року в передмісті Києва – Уютний квартал
  • Комерційна програма року для подання звітності та електронного документообігу – M.E.Doc
  • Українська ERP-система року – IsPRO
  • Національна мережа торговельних центрів року – Епіцентр 

Команда фестивалю вдячна за підтримку генеральному спонсору ― ТМ Nexans, переможцю в номінації «Електрична тепла підлога року».

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Автор: УНІАН