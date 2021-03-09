Відвідувачі можуть оцінити та вивчити історичні цінності в Павлівській церкві, бібліотеці та куточку переписувача книг.

Починаємо нашу подорож по цікавих місцях Києва, в кінці бонус – де можна зупинитися туристу!

Національно-культурне багатство українського народу формувалося з моменту заснування Київської Русі та хрещення могутньої держави Володимиром Святославовичем. Національний музей літератури України, який знаходиться в історичному центрі столиці, наповнений безцінними шедеврами літератури всіх віків.

Приміщення музею знаходиться в місті Києві на вулиці Хмельницького, 11.

Представлені в музеї цінності поділяються за історичними епохами. Відвідувачі можуть оцінити та вивчити історичні цінності в Павлівській церкві, бібліотеці та куточку переписувача книг.

Куточок переписувача книг

Пропонується додатково ознайомитися з історичними залами української літератури, які будуть представлені в хронологічній послідовності. Зверніть свою увагу на багатовікові збірники, які отримали світову славу ще при житті відомих авторів.

З прийняттям християнства духовне життя слов’ян та русичів, предків сучасних українців та білорусів, почало значно змінюватися. Великої популярності набула професія переписувача книг, суть якої полягала в відповідальному і точному переписуванні в першу чергу літописів і релігійних книг.

Літописці Київської Русі

Видатна робота по переписуванню здійснювалася не тільки переписувачами, а й авторами книг. В куточку переписувача книг влаштоване робоче місце майстра, який використовував спеціальні письмові приладдя. За допомогою металевого Стилоса переписували текст, і використовували циркуль, лінійку, шило. Оформлення книг було цілим мистецтвом, на них вибивали узори, символи, герби!

Павлівська церква

Павлівська церква - відреставрована як пам'ятка української культури, яка була повністю знищена в результаті приходу радянської влади. За часів заснування церква діяла при колегії Павла Галагана, яка була названа на честь святого Павла - християнського місіонера, одного з перших богословів, розповсюджувача ідеї християнства.

Церква Св. Апостола Павла

Зусиллями ентузіастів і майстрів-реставраторів вдалося реконструювати іконостас, а куполоподібна стеля церкви збережена у вигляді, який був з самого початку. Павлівська церква славиться тим, що саме в ній відбулося вінчання Івана Франка та Ольги Хоружинської: подія відбулася в далекому 1886 році.

Бібліотека національного музею

Бібліотека – то найбільше багатство музею, яке вдалося зберегти в повному обсязі не дивлячись на погані часи впродовж історії України . Вона знаходиться в приміщенні відомої колегії Павла Галагана. З моменту заснування в бібліотеці знаходиться 25000 томів рідкісних книг.

Основні надбання музею

У приміщенні колегії реалізується 11 стилізованих залів, які відповідають історичній добі української літератури. Демонструються експонати від початку XVIII століття до кінця XX. Тут зберігаються оригінали творів українських поетів, письменників, картини, портрети, атрибути української культури.

Де зупинитися в Києві

Туристи, які приїжджають в Київ відвідати історичні пам’ятки можуть обрати різні готелі Києва. В першу чергу обирається зручний готель, Київ велике місто, тому при виборі місця проживання потрібно звернути увагу на те, де він розташований. Недалеко від музею знаходиться один із готелів мережі готелів міні готель "Перлина", ціни тут доступні для охочих. Пропонуються зручні апартаменти за доступною ціною. Приїздіть до Києва, отримайте незабутні враження!

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Автор: УНІАН