Вшанування пам'яті захисників України: урочиста церемонія та автопробіг на честь героїв

14 жовтня 2024 року запрошуємо вас взяти участь у важливій події, присвяченій вшануванню пам'яті захисників України. У цей день відзначаємо другу річницю відкриття Алеї пам'яті захисникам України та державне свято — День захисників та захисниць України.

О 11:00 на Алеї пам'яті відбудеться урочиста церемонія, під час якої ми вшануємо наших героїв, які віддали своє життя за волю та незалежність нашої країни. Цей захід є нагодою для кожного з нас висловити свою вдячність і повагу до їхнього подвигу.

Після церемонії, о 12:00, стартує автопробіг, присвячений пам'яті захисників України. Маршрут автопробігу проходитиме через значущі місця Києва: від Алеї пам’яті до Офісу Президента, Міністерства культури, Міністерства у справах ветеранів, а також до посольств наших міжнародних партнерів – США, Великобританії та Німеччини. Фінальна точка – Київська міська державна адміністрація.

Відео дня

Ця подія є символом нашої єдності та рішучості зберегти місця пам'яті, важливі для кожного українця, які уособлюють нашу історію, боротьбу та свободу.

Запрошуємо всіх долучитися до заходу, вшанувати пам'ять наших героїв та об'єднати зусилля у відстоюванні важливих для нас місць. Разом ми збережемо шану та пам’ять про тих, хто віддав життя за майбутнє нашої країни.