Міліція не стоїть осторонь проблем журналістів, – речник МВС

Міліція не стоїть осторонь проблем журналістів, а фактично щодня намагається й інформувати, і турбуватися про їхню безпеку, особливо під час проведення масових заходів. Про це сказав керівник прес-служби МВС України Сергій Бурлаков.



Сергій Бурлаков/Фото: МВС України

«Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко приділяє значну увагу взаємодії зі ЗМІ – діють відповідні накази, розроблені пам’ятки, розпочато курс лекцій у Національній академії внутрішніх справ», – цитує Бурлакова Управління зв’язків із громадськістю МВС України.

Окрім цього, речник МВС наголосив, що правоохоронці потурбувалися про безпеку журналістів, які працюють на масових заходах.

«Одним із цьогорічних нововведень стало отримання представниками ЗМІ від міліції яскравих жилетів з написом «Преса». Таке ноу-хау ми започаткували для того, щоб журналістів було легко ідентифікувати у натовпі, і у разі потреби, належним чином захистити і надати усю необхідну допомогу. Тому, можна з упевненістю говорити, що сучасне МВС України знаходиться на шляху до відкритості та прозорості. Ми повинні стати більш зрозумілими для людей і відповідати тим вимогам, які диктує сьогодення, – підкреслив керівник прес-служби МВС України Сергій Бурлаков.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня в Україні стартував спільний проект МВС та Координатора проектів ОБСЄ в Україні «Подальше сприяння вдосконаленню практики взаємодії між правоохоронними органами та працівниками ЗМІ».