Переступала через сидіння: Дженніфер Лоуренс знову відзначилася дивною поведінкою на "Оскарі" (фото)

Дженніфер Лоуренс сміливо переступала через сидіння в довгому платті і танцювала лезгінку.

Ювілейна церемонія вручення премії «Оскар» запам'ятається нам не тільки завдяки яскравим вбранням, і чудовим переможцям, але і завдяки смішним і веселим моментам. Відома своїми кумедними витівками акторка Дженніфер Лоуренс вкотре привернула до себе увагу гостей кінопремії незвичайною поведінкою.

27-річна зірка вирішила не витрачати багато часу на те, щоб дістатися до свого крісла і просто переступала через ряди сидінь в довгому платті і з келихом вина в руках, пише Fox News.

Крім того, на червоній доріжці актриса зобразила щось схоже на лезгинку.

Як повідомляв УНІАН, У Лос-Анджелесі завершилася ювілейна, 90-а за рахунком, кінопремія "Оскар". Кращим актором року став Гері Олдмен за роль Вінстона Черчілля у фільмі "Темні часи", кращою актрисою - Френсіс Макдорманд.