Заплуталася у сукні: американська співачка впала на червоній доріжці Оскара-2018 (фоторепортаж)

У Лос-Анджелесі минула ювілейна церемонія нагородження премії "Оскар".

Червона доріжка премії "Оскар" не обходиться без курйозів. Так сталося і цього разу.

Американська співачка Андра Дей вийшла на червону доріжку в довгій сукні з відкритими плечима, але раптово заплуталася в ній та впала.

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Ця ситуація показала, наскільки Дей кмітлива: вона не розгубилася й почала впевнено позувати папараці напівлежачи. Більше того, співачка усміхалася.

Як повідомляв УНІАН, Джеймс Айвері став найстаршою людиною, яка була номінована на "Оскар" й отримала заповітну статуетку. Зараз Айвері 89 років, а перемогу йому приніс фільм "Називай мене своїм ім'ям" у номінації "Найкращий адаптований сценарій".