"Я така везуча": відома світська левиця втратила в нічному клубі обручку за два мільйони доларів

Прикраса злетіла з пальця Періс Хілтон під час танців.

Днями американська світська левиця, співачка і модель Періс Хілтон разом з нареченим Крісом Зілка відвідала вечірку в Майамі.

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37-річна Періс так активно веселилася, що втратила в нічному клубі обручку, вартістю два мільйони доларів. Прикраса злетіла з пальця під час танців. Така подія не оминула ЗМІ та соцмережі. Тепер же зірка вирішила розповісти, що сталося насправді.

"Обручка була настільки важкою і великою, що коли я танцювала вона в буквальному сенсі злетіла у мене з пальця прямо у відерце з льодом, яке стояло на столику. Слава Богу, що мій наречений знайшов обручку до того, як його знайшов хтось інший і швидше за все навряд чи повернув його мені. Я така везуча!", - написала Періс на своїй сторінці в Twitter.