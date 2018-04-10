Творці серіалу "Західний світ" замість спойлерів другого сезону показали собаку-меломана (відео)

25-хвилинне відео повинно було розкрити глядачам серіалу сюжетні повороти другого сезону, але щось пішло не так.

Творці серіалу "Західний світ" ("Westworld") Ліза Джой та Джонатан Нолан заявили, що покажуть спойлери другого сезону. На початку опублікованого ними відео показаний один із ключових персонажів, але після півтора хвилин перегляду стає зрозуміло, що сюжет залишиться загадкою - замість обіцяних спойлерів показали собаку, яка слухає саундтрек до серіалу.

Як повідомляв УНІАН, раніше у мережі був опублікований уривок серіалу "Гра Престолів" із Трампом.