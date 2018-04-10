Творці серіалу "Західний світ" замість спойлерів другого сезону показали собаку-меломана (відео)

18:22, 10 квітня 2018
Курйози
1751
Творці серіалу глядачів розіграли перед виходом нового сезону / Кадр з Westworld

Як повідомляв УНІАН, раніше у мережі був опублікований уривок серіалу "Гра Престолів" із Трампом.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #серіал