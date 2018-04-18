Тріснули штани: Кеті Перрі засвітила пікантну частину тіла в прямому ефірі (відео)

На шоу American Idol під час обговорення виступу однієї з учасниць співачка несподівано почала голосно реготати. Здивованим колегам вона пояснила, що розірвала штани.

Під час останнього випуску шоу American Idol з епатажною співачкою Кеті Перрі стався конфуз. У знаменитості лопнули штани.

Відео курйозу було опубліковано на YouTube-каналі Entertainment Tonight.

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Кеті Перрі засідала в журі шоу. Під час обговорення виступу однієї з учасниць співачка несподівано почала голосно реготати. Здивованим колегам вона пояснила, що розірвала штани.

Саму зірку подія не збентежила Перрі встала і обернулася до залу спиною, демонструючи оголеній "пятуцю точку". Її со-ведучий Лайонел Річі спробував прикрити оголену співачку, але не встиг. Поки працівники сцени виправляли пошкоджений костюм, режисери були змушені прикривати зоряні сідниці логотипом програми.

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