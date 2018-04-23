Зірковий конфуз: Бейонсе разом із сестрою гепнулися на сцені під час виступу (відео)

Сестри вирішили обійнятися, і Соланж, не втримавши рівновагу, впала разом з Бейонсе просто на сцені.

Виступ американської поп-зірки Бейонсе запам'ятається глядачам прикрим конфузом. Королева поп-музики впала на сцені під час виступу разом зі своєю сестрою.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Так, минулої суботи, 21 квітня Бейонсе разом з молодшою сестрою Соланж виступили на Coachella в Каліфорнії.

Дівчата ефектно танцювали в білосніжних шатах, як раптом вирішили обійнятися, і Соланж, не втримавши рівновагу, впала разом з Бейонсе просто на сцені.

Фани встигли зафіксувати конфуз зірок на камеру. Незважаючи на інцидент, виконавиці відразу ж встали і продовжили виступати, як ніби нічого не сталося.

Як повідомляв УНІАН, раніше під час останнього випуску шоу American Idol з епатажною співачкою Кеті Перрі стався конфуз. У знаменитості тріснули штани.