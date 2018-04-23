Лоліта заявила про наявність у неї "яєць" й потрапила в курйозну ситуацію на кордоні (відео)

Китайські прикордонники переплутали Лоліту з чоловіком, стверджує артистка.

Допис, поширений Лоліта Мілявська (@lolitamilyavskaya) 23 k ві 2018 р. о 12:32 PDT

Співачка Лоліта Мілявська розповіла про те, як перетинала російсько-китайський кордон.

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Вона поділилася історією в своєму Instagram. За словами Лоліти, китайський прикордонник довго розглядав її паспорт, а потім покликав перекладача. Останній запитав: "Ти зеньсіна ілі мусіна?", - розповіла вона.

"Я розгубилася і відповіла: "Мені здається, що я жінка, але яйця у мене є", - згадала співачка.

Вона зазначила, що прикордонники ще довго намагалися перекласти фразу, але вона все ж таки перетнула кордон.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, співачка Лоліта, якій СБУ заборонила в'їзд до України, надовго запам'ятається гостям фестивалю "Жара". Так, зірка під час одного з виступів зняла із себе накидку і опинилася в "голому" комбінезоні на сцені.