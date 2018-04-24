На Аллу Пугачову подали скаргу до одеського суду

Заявниця стверджує, що Алла зі своїми людьми "переслідує її, забороняє їй що-небудь робити і не дає спокою".

Одеситка подала в суд скаргу на російську співачку Аллу Пугачову.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду.

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"Жінка скаржиться, що Алла Борисівна "має крила, за якими може зайти до будь-якої людини і робити з нею, що захоче" , - повідомили в прес-службі суду. - У своїй заяві вона розповідає, що вирішила поїхати в інше місто, щоб там влаштуватися на роботу, але Алла зі своїми людьми переслідує її, забороняє їй що-небудь робити і не дає спокою. Заявниця просила вжити заходів".

Згідно з повідомленням, судом було надано відповідь, що зазначена заява не може бути розглянута, оскільки не відповідає вимогам процесуального законодавства, адже суд у своїй діяльності діє тільки в межах і відповідно до законів України, а правосуддя здійснюється відповідно до визначених законом процедур судочинства.

Як повідомляв УНІАН, Алла Пугачова без макіяжу справила фурор в мережі.