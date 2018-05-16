Джон Траволта запалив на сцені з 50 сent й потрапив на відео

Коли репер виконував свій хіт Just a Lil Bit, Траволта вийшов на сцену і почав танцювати.

Голлівудський актор Джон Траволта під час виступу репера 50 сent на Каннському кінофестивалі вийшов на сцену й почав танцювати. Актор запросив 50 сent на вечірку з нагоди прем'єри нового гангстерського фільму "Готті", де Траволта зіграв головного гангстера Нью-Йорка, повідомляє Mirror. Раніше Вінсент Вега, персонаж Джона Траволти з «Кримінального чтива» Квентіна Тарантіно, отримав друге народження через 21 рік після виходу фільму. Користувачі інтернету перетворили короткий епізод для ілюстрації життєвих ситуацій, які викликають замішання.

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