Джон Траволта запалив на сцені з 50 сent й потрапив на відео

12:19, 16 травня 2018
Курйози
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На відео Траволта танцює разом з 50 сent / Скріншот

Актор запросив 50 сent на вечірку з нагоди прем'єри нового гангстерського фільму "Готті", де Траволта зіграв головного гангстера Нью-Йорка, повідомляє Mirror.

Раніше Вінсент Вега, персонаж Джона Траволти з «Кримінального чтива» Квентіна Тарантіно, отримав друге народження через 21 рік після виходу фільму. Користувачі інтернету перетворили короткий епізод для ілюстрації життєвих ситуацій, які викликають замішання.

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