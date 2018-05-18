Впала спідниця: російська plus-size модель осоромилася в Каннах (відео)

Поки дівчина ловила спалахи фотографів, на її довгий поділ сукні наступив чоловік, і спідниця сповзла вниз.

Російська plus-size модель Юлія Рибакова осоромилася на червоній доріжці Каннського міжнародного кінофестивалю.

Відео опублікувало видання Super.ru.

Поки дівчина ловила спалахи фотографів, на її довгий поділ сукні наступив чоловік, і спідниця сповзла вниз. Цей же чоловік з легкістю пристебнув спідницю назад.

Дівчину одразу ж звинуватили в навмисному піарі.

Як повідомляв УНІАН, раніше американська співачка Дженніфер Лопес осоромилася на телешоу. Під час популярного шоу "Ellen" з телеведучою Еллен Дедженерес Дженніфер почала танцювати і випадково засвітила коригуючу білизну.