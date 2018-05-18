Впала спідниця: російська plus-size модель осоромилася в Каннах (відео)
Російська plus-size модель Юлія Рибакова осоромилася на червоній доріжці Каннського міжнародного кінофестивалю.
Відео опублікувало видання Super.ru.
Поки дівчина ловила спалахи фотографів, на її довгий поділ сукні наступив чоловік, і спідниця сповзла вниз. Цей же чоловік з легкістю пристебнув спідницю назад.
Дівчину одразу ж звинуватили в навмисному піарі.
Росіяни на килимовій доріжці Каннського кінофестивалю — це коли ось так 🤦🏻♀ Для моделі plus-size Юлії Рибакової @yulia_rybakova_ проходка по червоній доріжці обернулася конфузом. Поки дівчина ловила спалаху фотографів, на її довгий поділ сукні настав якийсь невідомий нам чоловік, і, як на зло, спідниця Юлії трималася на чесному слові 🙄 Наряд якою російської знаменитості на Каннському кінофестивалі вам сподобався більше?
Як повідомляв УНІАН, раніше американська співачка Дженніфер Лопес осоромилася на телешоу. Під час популярного шоу "Ellen" з телеведучою Еллен Дедженерес Дженніфер почала танцювати і випадково засвітила коригуючу білизну.