Впала спідниця: російська plus-size модель осоромилася в Каннах (відео)

21:35, 18 травня 2018
Курйози
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Дівчину звинуватили у навмисному піарі / скріншот

Відео опублікувало видання Super.ru.

Поки дівчина ловила спалахи фотографів, на її довгий поділ сукні наступив чоловік, і спідниця сповзла вниз. Цей же чоловік з легкістю пристебнув спідницю назад.

Дівчину одразу ж звинуватили в навмисному піарі.

Як повідомляв УНІАН, раніше американська співачка Дженніфер Лопес осоромилася на телешоу. Під час популярного шоу "Ellen" з телеведучою Еллен Дедженерес Дженніфер почала танцювати і випадково засвітила коригуючу білизну.

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Теги: #Канни#модель