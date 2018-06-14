Ріанна через ефектну сукню ледве не оголила груди на вечірці (фотогалерея)

Краса вимагає жертв: Ріанна продемонструвала всьому світу красиві груди, але мусила уважно слідкувати, щоб не продемонструвати їх повністю.

Співачка Ріанна в ефектній сукні позувала перед об'єктивами камер на прем'єрі фільму "Вісім подруг Оушена" та афтепаті. Деякі знімки дали привід журналістам таблоїдів підняти тему її грудей.

Як пише The Daily Mail, співачці часто доводилося поправляти сукню, щоб оголення плеча і грудей не перейшло "червону лінію". Створив сукню дизайнер Мел Оттенберг.

Як зазначає ТаблоID, "Рірі сама казала, що "користуватися своїми циценьками" слід на повну, поки роки і гравітація не змусили їх втратити форму".

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