Ілон Маск потрапив у скандал через єдинорога, який заряджає електрокар пуканням

Tesla використала образ незвичайного єдинорога в рекламі, а коли донька художника звернулася до Маска, він обурився замість того, щоб вибачитися.

Главу компанії Tesla Ілона Маска звинуватили у використанні авторського образу єдинорога у комерційних цілях без дозволу і сплати гонорару.

Як повідомляє Бі-бі-сі, в лютому минулого року Маск розмістив в Twitter фотографію чашки художника та гончара з Колорадо Тома Едвардса з малюнком єдинорога, який заряджає електрокар пуканням. Малюнок супроводжувався написом "Електрокари корисні для навколишнього середовища, тому що електрика - це магія".

Едвардс придумав цей малюнок ще в 2010 році. Він був радий увазі Маска, а продажі кухлів з малюнком пішли вгору завдяки твіту засновника Tesla.

У березні 2017-го Маск ще раз опублікував малюнок з єдинорогом, що пукає: на цей раз він написав, що намалював тварину на тачскріні бортового комп'ютера електрокара Tesla.

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Художник не мав нічого проти. Але аналогічні малюнки потім почали з'являтися на приладових панелях всередині автомобілів Tesla і в рекламних брошурах.

Едвардс дізнався про це, коли його знайомий купив машину Tesla і виявив, що єдиноріг використовується в оформленні операційної системи електрокара. Потім вже з'ясувалося, що малюнок з'являвся і на рекламних матеріалах Tesla.

Щоб відновити справедливість, Едвардс вирішив звернутися до юристів. 23 травня 2018 року його представник написав Tesla, пояснив ситуацію і запропонував сторонам домовитися. Ніякої відповіді не послідувало, і за справу взялася преса і дочка Едвардса Ліза Пренк.

Газета з Колорадо 26 червня докладно написала про ситуацію з єдинорогом, а потім Ліза в "Твіттері" звернулася до Маска і попросила пояснити, чому Tesla взяла зображення, не запитавши його автора. Пренк вважає, що Tesla використовувала авторську власність її батька і не виплатила авторський гонорар.

Ілон Маск відповів, але в досить різкій формі. Він написав, що зображення єдинорога в операційну систему Tesla додали без його відома, потім зазначив, що тільки завдяки йому чашки з єдинорогом продаються, а врешті-решт запропонував, якщо вже Едвардсу так хочеться, видалити картинку. Маск назвав перепалку "дещо жалюгідною".

"Він, звичайно, може судитися, але це жалюгідно. Зрештою, у нього ростуть продажі кухлів", - написав Маск і зазначив, що ніякої фінансової вигоди від використання зображення не отримав.

Незабаром засновник Tesla і SpaceX видалив свої твіти і заблокував дочку художника в "Твіттері". Чому він так зробив, Маск не пояснив, Tesla також не стала коментувати ситуацію.

В інтерв'ю Guardian Том Едвардс заявив, що йому хотілося б прийти до позитивного вирішення цього спору.

"Я хочу звернутися до позитивних сторін особистості Ілона Маска. Він дуже, дуже цікавий. Але він не може бути вище права інтелектуальної власності", - сказав він.

Едвардс сказав, що вирішив заявити про свою справу після того, як йому стало відомо про безліч історій, коли художникам нічого не платили. Сам він каже, що дуже радий тому, що його робота використана в дизайні Tesla, але хоче справедливості.

Як повідомляв УНІАН, раніше Маск і його дівчина стали мемом про безглузді пари.