Астрономи бачать НЛО, яке час серйозно досліджувати – Newsweek

Доки не було науково доведено, що інопланетян не існує, не можна відкидати вірогідність їхніх подорожей на Землю.

Чи ми самі у всесвіті? Здається, жодна з відповідей на це питання не задовольняє. Якщо так, тоді перспектива бути єдиним розумним видом у безкрайому просторі звучить як дуже самотня перспектива. Якщо ні, тоді стає страшно від того, що десь у космосі є хтось чи щось більш могутнє.

Про це на сторінках Newsweek пише колишній дослідник NASA і професор фізики Університету Нью-Йорка Кевін Кнут.

Коли йдеться про науку, її методи вимагають, щоб гіпотези були придатними для перевірки, щоб висновки можна було підтвердити чи спростувати. У випадку ж з НЛО всі випадки спостереження не контрольовані і не повторювані, що робить його вивчення надзвичайно складним. Але найбільша проблема у тому, що НЛО – це заборонена тема для науковців.

Попри те, що широке суспільство вже десятиліттями цікавиться прибульцями, уряди, вчені і ЗМІ регулярно повторюють, що всі спостереження НЛО – це результат погодних феноменів чи діяльності людини. Жоден з випадків нібито не був позаземним космічним кораблем, а жодні прибульці не відвідували Землю. Фактично, вони говорили, що тема інопланетян – це нісенітниця. НЛО випадає за межі серйозних наукових досліджень і раціональних обговорень, що лишає тему шахраям і псевдонауковцям, які вигадують різні теорії змови і спекуляції.

Читайте такожПентагон до 2012 року вивчав НЛО - NYT

Скептичне ставлення до НЛО стало чимось на зразок релігії в певним порядком, який виключає можливість позаземного життя без будь-яких наукових аргументів і при цьому висуває дурні гіпотези, які описують один чи два аспекти явища, посилюючи тим самим суспільну віру в теорії змови.

Вчені ж повинні розглядати всі можливі гіпотези, які пояснюють наявні дані. І оскільки мало що відомо напевно, не можна відкидати можливість існування позаземного життя остаточно. Зрештою, скептики часто дають поштовх для реальної науки, подаючи приклад ненаукового підходу.

«Друзі і колеги мене часто питають: «Чому астрономи не бачать НЛО?». Факт у тому, що вони таки бачать. В 1977 році професор космології і астрофізики Стенфордського університету Пітер Старрок розіслав анкети 2611 членам Американського астрономічного об’єднання з питаннями про спостереження НЛО. Він отримав 1356 відповідей, з яких у 62 - тобто 4,6% - йшлося про спостереження чи фіксування непояснених повітряних феноменів. Це приблизно дорівнює 5% випадків спостереження НЛО, які так ніколи й не були пояснені», - пише вчений.

Він додає, що були випадки, коли НЛО потрапляло в поле спостереження телескопів. Один з досвідчених астрономів повідомляв, що бачив невідомий об’єкт у формі медіатора, який пролітав через поле зору його телескопа. Багато подібних спостережень задокументовані в книзі «Чудеса в небесах», в якій зібрані нотатки астрономів 18-19 століть про космічні феномени під час їхніх спостережень за допомогою телескопа.

Найбільш переконливими фактами автор називає урядові офіційні дані. В 1997 уряд Чилі створив організацію під назвою «Комітет з вивчення аерокосмічних аномалій» (CEFAA). Минулого року вона оприлюднила знімок НЛО, знятий інфрачервоною камерою Wescam з гелікоптера.

Країни, серед яких Бразилія, Канада, Данія, Еквадор, Франція, Нова Зеландія, Росія, Швеція і Велика Британія розсекретили в 2008 році всі офіційні дані щодо НЛО. У Франції в другій половині 90-х років діяла група вчених і колишніх військових під назвою «Французький комітет глибоких досліджень» (COMETA). Вона опублікувала звіт, в якому підбила підсумки своїх досліджень. Вчені дійшли висновку, що 5% від усіх повідомлених випадків спостережень за НЛО були надійними і такими, що неможливо пояснити. Найкращим з наявних пояснень в таких випадках було те, що йшлося про позаземний літальний апарат.

Читайте такожЦРУ виклало в мережу розсекречені документи про холодну війну, НЛО і телепатичні можливості людини

10 березня цього року Іран поскаржився на сферичні НЛО, які кружляли над ядерними об’єктами країни. Вони мали діаметр приблизно 10 метрів і були здатні розвинути достатню швидкість, щоб покинути атмосферу. В Тегерані їх назвали «безпілотниками ЦРУ». Але жоден безпілотник не може досягти такої швидкості, не кажучи про те, що всі космічні апарати людства обов’язково повинні стартувати з твердої поверхні.

На думку Кнута, у світі сьогодні є досить багато свідчень, які вказують на перебування в земній атмосфері літальних апаратів невідомого походження, не схожих на будь-яку з відомих людських технологій. Хоча немає жодного випадку, в якому б докази відповідали строгим вимогам наукових методів, сьогодні у людства є багато зафіксованих одночасних надійних спостережень, даних з радарів і фотографій, які можуть допомогти виявити певні закономірності в активності НЛО.

Розсекречена інформація таємних досліджень теж цікава, хоч і не має наукової цінності. Втім, тема достойна того, щоб за неї нарешті взялися справжні вчені, які б сформулювали визнане усіма сторонами пояснення на основі доказів. Якщо на Землю дійсно літають представники інопланетних цивілізацій, тоді наукове спостереження за ними може допомогти просунутися в сфері розвитку технологій і зрозуміти місце людства у всесвіті.