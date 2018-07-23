Готування і серіали: Мей розповіла про свої захоплення після «найнапруженішої роботи в світі»

Британський прем'єр розповіла, що у вихідні любить готувати і вдома у неї зберігається понад 150 кулінарних книг.

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей розповіла, чим любить займатися у вільний час від «самої напруженої роботи в світі». Про це повідомляє Sky News.

Британський прем'єр розповіла, що у вихідні любить готувати і вдома у неї зберігається понад 150 кулінарних книг.

«Є кілька речей, якими я займаюся: я люблю гуляти, коли у нас виходить взяти вихідний, ми виходимо на прогулянку. Я люблю готувати, до того ж готування приносить користь — їжу можна з'їсти», — пояснила Мей.

Вона додала, що крім вивчення книг по готуванні вона любить дивитися американський серіал «Морська поліція».

Також наголошується, що Мей назвала свою роботу «самої стресовій у світі».

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